《台湾报摘》--工商时报4月15日

韩国金融市场：韩元早盘受抑于朝鲜紧张局势升级，韩股则反弹
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
* 头版头条:
--晶圆代工龙头台积电 本周四将召开法说会，上周于美国圣荷西(San Jose)举办的2013年技术论坛中，却意外宣示包括16奈米鳍式场效电晶体(FinFET)、极紫外光(EUV)等新技术研发及投产进度全部往前拉。
* 其他:
--2014年度中央政府总预算筹编正式启动，财政部初步估计岁入面并不乐观，且缺乏像今年4G释照一次性新财源收入，筹编面临更大挑战。
--中国民生银行 董事长董文标接受专访时指出，随着全球经济一体化的脚步加快，两岸金融业也应加强合作，共创双赢。
--加拿大商宏利人寿出售案再度急转直下，原本今日是买方三商美邦 、中国信托人寿第一阶段不具拘束力提议书截止日，但原本双龙抢珠的情况，在纽约人寿、台新金 破局后，投银界人士表示，因市场多了一家待价而沽的寿险公司，中信人寿、三商美邦人寿必定暂时缩手，今天应暂不会向宏利递出意向书。*(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
路透台北4月12日 - 台币兑美元周三早盘交投偏淡，游走平盘至小升。汇银人士表示，韩元先走贬后回到平盘附近，因北亚区域紧张情势略有升高，资金进场相对避险的货币如美元、日圆，并观望美国财政部的汇率报告结果。
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