《台湾报摘》--工商时报4月15日

--晶圆代工龙头台积电 本周四将召开法说会，上周于美国圣荷西(San Jose)举办的2013年技术论坛中，却意外宣示包括16奈米鳍式场效电晶体(FinFET)、极紫外光(EUV)等新技术研发及投产进度全部往前拉。

--加拿大商宏利人寿出售案再度急转直下，原本今日是买方三商美邦 、中国信托人寿第一阶段不具拘束力提议书截止日，但原本双龙抢珠的情况，在纽约人寿、台新金 破局后，投银界人士表示，因市场多了一家待价而沽的寿险公司，中信人寿、三商美邦人寿必定暂时缩手，今天应暂不会向宏利递出意向书。*(完)