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货币新闻 | 2013年 4月 15日 星期一 09:05 BJT

香港个股：壹传媒股份暂停买卖，待刊发内幕消息

路透香港4月15日 - 壹传媒 周一称，其股份暂停买卖，以待刊发有关公司内幕消息之公告。

停牌前，壹传媒上周五收市价报0.9港元，过去一个月累计跌逾21%。

据香港媒体稍早报导称，壹传媒最快在今天决定壹电视的新买家，传闻买家为中国信托慈善基金会董事长辜仲谅，或年代集团董事长练台生。

壹传媒于4月初收到台湾公平交易委员会函件，确认已撤回及中止审理申请批准有关出售台湾印刷业务。（完) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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