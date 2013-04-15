香港个股：壹传媒股份暂停买卖，待刊发内幕消息

韩国金融市场：韩元早盘受抑于朝鲜紧张局势升级，韩股则反弹
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
路透香港4月15日 - 壹传媒 周一称，其股份暂停买卖，以待刊发有关公司内幕消息之公告。
停牌前，壹传媒上周五收市价报0.9港元，过去一个月累计跌逾21%。
据香港媒体稍早报导称，壹传媒最快在今天决定壹电视的新买家，传闻买家为中国信托慈善基金会董事长辜仲谅，或年代集团董事长练台生。
壹传媒于4月初收到台湾公平交易委员会函件，确认已撤回及中止审理申请批准有关出售台湾印刷业务。（完) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
路透台北4月12日 - 台币兑美元周三早盘交投偏淡，游走平盘至小升。汇银人士表示，韩元先走贬后回到平盘附近，因北亚区域紧张情势略有升高，资金进场相对避险的货币如美元、日圆，并观望美国财政部的汇率报告结果。
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