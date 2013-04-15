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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 08:53 BJT

韩国汇市：韩元近持平，因缺乏新线索且朝鲜半岛紧张局势未变

路透首尔4月15日 - 韩元兑美元周一在国内市场盘初交易中接近持平，缺乏新线索和朝鲜半岛紧张局势持续，令韩元陷于窄幅区间。

0025GMT时，韩元兑美元 报1,129.4，上周五本地市场收报1,129.1。

朝鲜(北韩)将举行金日成诞辰庆典。目前朝鲜半岛紧张局势升温，朝鲜关闭了开城工业园，并在东海岸部署导弹。

韩股综合股价指数 下跌0.6%至1,913.26.

三年期韩国公债期货6月合约 上涨0.03点，至106.52.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,129.4 1,129.1

日圆/韩元 11.4478/510 11.3537/662

韩国公债期货 * 106.52 106.49

韩国综合股价指数 1,913.26 1,924.23

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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