韩国汇市：韩元近持平，因缺乏新线索且朝鲜半岛紧张局势未变

韩国金融市场：韩元早盘受抑于朝鲜紧张局势升级，韩股则反弹
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
路透首尔4月15日 - 韩元兑美元周一在国内市场盘初交易中接近持平，缺乏新线索和朝鲜半岛紧张局势持续，令韩元陷于窄幅区间。
0025GMT时，韩元兑美元 报1,129.4，上周五本地市场收报1,129.1。
朝鲜(北韩)将举行金日成诞辰庆典。目前朝鲜半岛紧张局势升温，朝鲜关闭了开城工业园，并在东海岸部署导弹。
韩股综合股价指数 下跌0.6%至1,913.26.
三年期韩国公债期货6月合约 上涨0.03点，至106.52.
0025GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,129.4 1,129.1
日圆/韩元 11.4478/510 11.3537/662
韩国公债期货 * 106.52 106.49
韩国综合股价指数 1,913.26 1,924.23
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
路透台北4月12日 - 台币兑美元周三早盘交投偏淡，游走平盘至小升。汇银人士表示，韩元先走贬后回到平盘附近，因北亚区域紧张情势略有升高，资金进场相对避险的货币如美元、日圆，并观望美国财政部的汇率报告结果。
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