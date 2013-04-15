《台湾重要政经日程》--4月15日

韩国金融市场：韩元早盘受抑于朝鲜紧张局势升级，韩股则反弹
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
===================今日重要政经消息=====================
4/15(一)
--08:15 海基会副董事长兼秘书长高孔廉率团访问大陆。
--09:00 立法院财政委员会审查法案。
--14:00 经济部中小企业处〞新兴产业加速育成启动暨说明会〞。
==================近期重要政经消息======================
4/16(二)
--09:30 台湾工商协进会邀请行政院长江宜桦早餐会座谈。
--14:30 台湾开发金控 投资人说明会。
*4/17(三)
--12:00 三三企业交流会邀交通部长叶匡时“振兴经济的交通建设方案”专题演讲。
4/18(四)
--13:30 台积电 投资人说明会。
4/22(一)
--08:30 主计总处公布3月经季调失业率，2月为4.16%。
--16:00 经济部公布3月外销订单，2月年衰退14.5%。
4/23(二)
--16:00 经济部公布3月工业生产，2月较上年同期衰退11.45%。
--财政部标售102/3R期公债，金额300亿台币，26日发行。
--财政部标售102-4期国库券，天期91天期，金额300亿台币，24日发行。
4/25(四)
--11:00 星展银行 第二季投资展望记者会。
--16:10 央行公布3月货币总计数M2年增率，2月年增3.53%。
4/30(二)
--财政部标售财102-5期国库券，天期28天期，金额150亿台币，5月2日发行。
5/1(三)
--10:00 汇丰4月制造业采购经理指数(PMI)，上月为51.2。
5/6(一)
--08:30 主计总处公布4月消费者物价指数(CPI)年增率，上月为年增1.39%。
--16:00 央行公布外汇存底，上月底时为4,018.9亿美元。
5/7(二)
--16:00 财政部公布4月进出口数据，上月出口年增3.3%。
5/15(三)
--财政部标售102/5R期公债，金额350亿台币，20日发行。
5/20(一)
--16:10 央行公布第一季经常帐，去年第四季为顺差159.6亿美元。
6/12(三)
--端午节休市一日
6/25(二)
--财政部标售102/6R期公债，金额350亿台币，28日发行。
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日。
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。
10/10(四)
--国庆日休市一日。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
路透台北4月12日 - 台币兑美元周三早盘交投偏淡，游走平盘至小升。汇银人士表示，韩元先走贬后回到平盘附近，因北亚区域紧张情势略有升高，资金进场相对避险的货币如美元、日圆，并观望美国财政部的汇率报告结果。
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