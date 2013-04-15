台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限

韩国金融市场：韩元早盘受抑于朝鲜紧张局势升级，韩股则反弹
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
路透台北4月15日 - 台湾央行周一表示，开放28、91和182天三种天期存单申购，不设发行目标。今日存单到期金额为2,070.15亿台币。
央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行897.15亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周五超额准备为102亿台币，至周日累计超额准备为3,029亿台币，加计前期1%的超额准备为3,544亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
路透台北4月12日 - 台币兑美元周三早盘交投偏淡，游走平盘至小升。汇银人士表示，韩元先走贬后回到平盘附近，因北亚区域紧张情势略有升高，资金进场相对避险的货币如美元、日圆，并观望美国财政部的汇率报告结果。
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