《Wallace专栏》对日本新经济激励举措心存疑虑

标题新闻：沙特阿美5月将向至少三个亚洲买家按合同量全额供应原油，与4月持稳--消息人士
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日本应当留意这评论。增加货币供给和设立通胀目标是一回事，但让一般日本民众拿出存款并开始消费则又是完全另一回事。就如同IMF前货币和外汇操作主管Peter Stella近日所说的，给人满满一缸油，并不意味着他就会多开车，同样的，提高银行储备，并不意味着放款就会增加。
日本正是处于经济学家所谓的典型流动性陷阱内。人们囤积现金，因为预期物价会下滑。
日本这种节约的气氛是种心理因素而非金融因素。人们已经守了20年的存款，要怎么才能让他们开始花钱呢？
安倍已经提出一种方式，那就是让企业调高员工薪资，这或许可透过降低公司税来执行。这可以让领薪水的职员有更多的可支配所得，在理想的情况下，他们会把增加的部分花掉而不是存起来。不幸的是，日本企业大多反对这构想。在2月路透企业调查中，有约85%的企业称会在4月展开的财年内维持或降低薪资水平。
另一种可以改变现况的方式是提高一般民众的就业参与率。在女性就业方面，尽管日本过去十年来有所改善，但仍落后多数发达国家。据研究，日本的女性就业参与率仅64%，低于法国的83%和美国的75%。另一项由世界经济论坛所进行的研究显示，从全球135个国家的就业性别差距来看，日本排名101名(美国22名，法国57名)。
在经过许多失败的举措后，安倍的积极政策或许会成为神奇的良方。但在欧美经济疲弱且中国经济放缓之际，太过依赖提振出口这样的老旧概念，可能不会带来期望的效果。日本需要增加消费，并且让更多人，尤其是女性，加入劳动生产力。否则，安倍的政策只会沦为危急时刻的短暂安慰剂。(完) (译文审校 徐文焰/侯向明)
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路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但由于需求前景稳健，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。 0200GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.1%至每吨5,763美元，周二盘中曾一度跌至两周低点每吨5,710美元。 上海期交所期铜 持平报每吨46,840元人民币(6,799美元)。上海期锌 和期镍 仍承压，但跌幅分别收窄至0.9%和2.5%。 朝鲜(北韩)国家媒体周二警告称，若美国显露任何侵略意图，将对其 进行核打击；与此同时美国海军一支打击群正开赴西太平洋海域--美国总 统特朗普称之为“无敌舰队”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，美国联邦储备理事会( 美联储)今年应该升息三到四次，并在2017年底开始缩减联储庞大的资产 负债表。 中国3月工业生产者出厂价格指数(PPI) 同比上涨7.6%， 与路透调查预估中
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)