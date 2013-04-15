《Wallace专栏》对日本新经济激励举措心存疑虑

日本应当留意这评论。增加货币供给和设立通胀目标是一回事，但让一般日本民众拿出存款并开始消费则又是完全另一回事。就如同IMF前货币和外汇操作主管Peter Stella近日所说的，给人满满一缸油，并不意味着他就会多开车，同样的，提高银行储备，并不意味着放款就会增加。

日本正是处于经济学家所谓的典型流动性陷阱内。人们囤积现金，因为预期物价会下滑。

日本这种节约的气氛是种心理因素而非金融因素。人们已经守了20年的存款，要怎么才能让他们开始花钱呢？

安倍已经提出一种方式，那就是让企业调高员工薪资，这或许可透过降低公司税来执行。这可以让领薪水的职员有更多的可支配所得，在理想的情况下，他们会把增加的部分花掉而不是存起来。不幸的是，日本企业大多反对这构想。在2月路透企业调查中，有约85%的企业称会在4月展开的财年内维持或降低薪资水平。

另一种可以改变现况的方式是提高一般民众的就业参与率。在女性就业方面，尽管日本过去十年来有所改善，但仍落后多数发达国家。据研究，日本的女性就业参与率仅64%，低于法国的83%和美国的75%。另一项由世界经济论坛所进行的研究显示，从全球135个国家的就业性别差距来看，日本排名101名(美国22名，法国57名)。