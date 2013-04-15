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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 09:25 BJT

国际油市：美国原油期货跌破每桶91美元，受美国经济疑虑打压

布兰特原油期货上周五曾触及101美元附近的九个月低位，投资者普遍抛售大宗商品，打压期约最高下跌3美元。

根据路透调查，中国第一季GDP同比增幅料超过上季，固定资产投资及工厂产出呈两位数增长，支撑经济温和反弹。

中国今日稍后还将公布工业生产等其他数据。

伊朗石油部长周日表示，希望油价保持在每桶100美元以上。石油输出国组织(OPEC)下次会议定于5月31日召开。

中国证券报周一引述国家能源局数据报导称，第一季全社会用电量较上年同期增长4.3%。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据显示，截至4月9日当周，对冲基金及其他大型投机客五周来首次减持美国原油多头仓位。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚; 审校 李爽/蔡美珍)
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