国际油市：美国原油期货跌破每桶91美元，受美国经济疑虑打压

韩国金融市场：韩元早盘受抑于朝鲜紧张局势升级，韩股则反弹
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
布兰特原油期货上周五曾触及101美元附近的九个月低位，投资者普遍抛售大宗商品，打压期约最高下跌3美元。
根据路透调查，中国第一季GDP同比增幅料超过上季，固定资产投资及工厂产出呈两位数增长，支撑经济温和反弹。
中国今日稍后还将公布工业生产等其他数据。
伊朗石油部长周日表示，希望油价保持在每桶100美元以上。石油输出国组织(OPEC)下次会议定于5月31日召开。
中国证券报周一引述国家能源局数据报导称，第一季全社会用电量较上年同期增长4.3%。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据显示，截至4月9日当周，对冲基金及其他大型投机客五周来首次减持美国原油多头仓位。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚; 审校 李爽/蔡美珍)
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路透台北4月12日 - 台币兑美元周三早盘交投偏淡，游走平盘至小升。汇银人士表示，韩元先走贬后回到平盘附近，因北亚区域紧张情势略有升高，资金进场相对避险的货币如美元、日圆，并观望美国财政部的汇率报告结果。
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