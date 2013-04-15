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货币新闻 | 2013年 4月 15日 星期一 09:17 BJT

芝加哥期市：小麦期货在大涨后下跌，玉米期货亦下滑

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 711.00 -3.75 -0.52% +1.90% 707.48 57

CBOT玉米 655.25 -3.25 -0.49% +0.61% 689.13 41

CBOT大豆 1413.50 0.50 +0.04% +0.82% 1425.28 54

CBOT稻米 $15.82 $0.00 +0.00% +0.93% $15.26 69

美国原油 $90.62 -$0.67 -0.73% -3.09% $93.36 28

汇率

欧元/美元 $1.310 -$0.002 -0.12% -0.08%

美元/澳元 1.051 0.001 +0.07% +0.10%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校　戴素萍)
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