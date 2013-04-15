中国电力：3月全社会用电量同比增速2%，较1-2月明显回落--能源局

韩国金融市场：韩元早盘受抑于朝鲜紧张局势升级，韩股则反弹
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
路透北京4月15日 - 发电量是衡量宏观经济运行的一个重要指标。中国国家能源局公布，3月全社会用电量小幅增长2%，较1-2月增速5.5%明显回落。这也从侧面证实中国经济仍在弱复苏阶段。
国家能源局公布数字显示，3月全社会用电量4,241亿千瓦时，同比增长仅有2%；整个一季度来看，同比增速为4.3%。
虽然2月用电量同比骤降12.5%，但这主要是受春节假期因素影响。今年1-2月合起来看，用电量增速还有5.5%，和去年全年增速相当。再往前的2011年，中国用电量增速高达11.7%。
中国国家统计局今日稍晚将公布一季度工业、投资和零售销售以及国内生产总值(GDP)等重要宏观指标，其中亦包含用电量数据。但由于统计局和国家能源局统计口径和方法的差异，所以两者之间往往会有偏差。
国家能源局新闻稿并显示，一季度第一产业用电量189亿千瓦时，同比下降0.3%；第二产业用电量8,688亿千瓦时，增长3.8%；第三产业用电量1,527亿千瓦时，增长9.2%；城乡居民生活用电量1,735亿千瓦时，增长3.1%。
同期，全国发电设备累计平均利用小时为1,075小时，同比减少67小时。
以下为中国国家能源局公布的全社会用电量增速(%)历史数据一览:
2013年3月 2月 1-2月 2012年 2011年
同比增速 2 -12.5 5.5 5.5 11.7(完)
欲览详情，请点击中国国家能源局网站(here) (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
路透台北4月12日 - 台币兑美元周三早盘交投偏淡，游走平盘至小升。汇银人士表示，韩元先走贬后回到平盘附近，因北亚区域紧张情势略有升高，资金进场相对避险的货币如美元、日圆，并观望美国财政部的汇率报告结果。
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