《全球重要经济事件一览表》--4月15日-4月22日

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4月15日(一)

东京--日本央行总裁黑田东彦在央行分行经理会议上，就经济状况及展望发表讲话。

雅典--Economist Conferences组织一场为期两天的会议，主题是“克服滞胀：重新激发希腊的潜能”。发言人包括希腊财政部长史托纳拉斯以及国际货币基金组织(IMF)希腊事务主管Poul Thomsen(第一天)。

阿姆斯特丹--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在阿姆斯特丹大学发表演说。

伦敦--英国央行副总裁贝利(Andrew Bailey)在“金融服务的未来”峰会上发表演说。(1315)

渥太华/华盛顿--印度财政部长齐丹巴南访问加拿大和美国(至4月19日)

4月16日(二)

雅典--Economist Conferences组织一场为期两天的会议，主题是“克服滞胀：重新激发希腊的潜能”。发言人包括希腊财政部长史托纳拉斯以及国际货币基金组织希腊事务主管Poul Thomsen(最后一天)。

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)就全球经济展望召开新闻发布会。

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事杜克在美国银行家协会政府关系峰会讲话(1600)。

明尼阿波利斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在市场技术人士协会(Market Technicians Association)的午宴讲话。

华盛顿--IMF总裁拉加德在IMF主题为“重新思考宏观政策II:第一步与早期教训”会议上致简短的欢迎词(1845)，美联储副主席叶伦主持有关货币政策的讨论(1900)。

纽约--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利就经济发表讲话(1200)。

华盛顿--美国白宫经济顾问委员会主席克鲁格(Alan Krueger)在美国银行业协会的政府关系峰会上发表演讲(1315)。

华盛顿--IMF举行记者会，发表评估各国债务水平的财政监督报告。

斯特拉斯堡--ECB总裁德拉吉将参加欧洲议会在当地举行的针对欧洲央行年度报告的辩论(1600)。

安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会(MPC)会议。

日内瓦--瑞士央行副总裁丹亭(Jean-Pierre Danthine)将在ICMB Lecture讲话。

斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(第一天)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森演说。

4月17日(三)

北京--ECB执委普雷特就“货币当局如何解决金融危机”发表讲话(0600)。

华盛顿--美联储理事史坦出席IMF举办主题为“反思宏观政策II：第一步和初步教训”的会议，并参与“金融监管-范围、规定限制、政治经济？”的讨论(1300)。

纽约--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策在Levy Institute第22届Hyman P. Minsky年会上讲话(1330)。波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在早餐会上讲话(1600)。前美国堪萨斯联邦储备银行总裁洪尼格在晚宴上讲话(2230)。

渥太华--加拿大央行利率决议和货币政策报告(1400)。

斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(最后一天)。

华盛顿--IMF发布全球金融系统风险年度报告(1300)。

华盛顿--约翰霍普金斯大学举办20国集团(G20)危机后政策改革讨论会。与会者包括前IMF第一副总裁利普斯基、墨西哥外交部副部长Lourdes Aranda与日本财务省财务官中尾武彦等。

华盛顿--IMF举行记者会发布全球金融稳定报告(1300)。

4月18日(四)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议。未安排公布利率决议。

华盛顿--世界银行行长金墉举行新闻简报会(1230)。

华盛顿--IMF总裁拉加德举行新闻简报会(1330)。

华盛顿--G20财长与央行总裁会议(至4月19日)。

纽约--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在Levy Institute的会议上发表演讲(1300)。美联储理事拉斯金在午餐会发表讲话(1600)。财政部负责国内金融事务的次长米勒在晚宴上讲话。

北卡罗来纳州夏洛特--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在该联储银行夏洛特分行主办的2013年信贷市场研讨会致欢迎词和开幕词(1330)。

华盛顿--加拿大央行总裁卡尼参加汤森路透举办的有关全球经济和金融改革的活动(1500)。

日本岐阜--日本央行审议委员宫尾龙藏向当地企业领袖发表讲话。

4月19日(五)

北卡罗来纳州夏洛特--美联储理事史坦在里奇蒙联邦储备银行夏洛特分行举办的2013年信贷市场研讨会上讲话(1600)。

华盛顿--2013年世界银行和IMF春季会议(至4月21日)。

华盛顿--G20部长和央行总裁会议(最后一天)。

4月20日(六)

华盛顿--2013年世界银行和IMF春季会议(至4月21日)。

华盛顿--IMF总裁拉加德和IMF国际货币暨金融委员会主席尚达曼举行记者会。

华盛顿--世界银行行长金墉和世界银行发展委员会主席贝尔卡在IMF和世界银行对谈的第二日举行记者会。

4月21日(日)

华盛顿--2013年世界银行和IMF春季会议(最后一日)。 世行行长金墉和IMF总裁拉加德在“发展中国家的财政政策与长期成长”论坛上发表演说(1800)。

4月22日(一)

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