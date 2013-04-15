企业并购：嘉能可料在Xstrata收购案中对中国让步

标题新闻：沙特阿美5月将向至少三个亚洲买家按合同量全额供应原油，与4月持稳--消息人士
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路透伦敦4月14日 - 大宗商品贸易商嘉能可 本周料将同意做出让步，以缓和中国对其控制铜市供应的担忧，从而为其320亿美元收购矿商Xstrata扫清最后的监管障碍。
在数月协商后，估计嘉能可已经同意做出一些让步，分析师与市场消息人士称Xstrata可能出售前景看好又具挑战的待开发铜矿项目，其中可能包括定于2015年开工生产的秘鲁Las Bambas铜矿项目。
业内消息人士表示，方案还可能包括确保中国获得该集团产出的一部分。
Xstrata是全球第四大产铜商，随着Las Bambas等项目投产，计划2015年将产出从2011年水平提高逾50%。
Xstrata与嘉能可合计占到全球铜市供应的7%左右，而且预计这一比例还将上升。
因此，中国监管机构审视此交易时非常关心结盟后的新集团在铜市，尤其是铜精矿市场上的地位。中国是嘉能可与Xstrata经销和开采的矿物的最大买家。
市场与业内消息人士称，嘉能可的非洲矿区和Xstrata处于生产经营状态的矿山不太可能在协商范围内，不过该集团可能评估少数权益，例如Xstrata在秘鲁Antamina矿的权益。
更可能做出让步的是Xstrata尚未开发的投资项目，例如Las Bambas，该项目将从2015年起投产，预计至少前五年年产量超过40万吨。
嘉能可还可能贡献出Xstrata尚未得到批准、投产时间也更晚的项目，例如59亿美元的菲律宾Tampakan矿项目，该矿投产时间已推迟到2019年。
如果中国与嘉能可达成协议并于本周公布，嘉能可将能赶在5月2日截止日期前完成交易。
嘉能可拒绝置评。(完) (编译 程琳; 审校 许娜)
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