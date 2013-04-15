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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 09:23 BJT

台湾股市：开盘微跌，台积电下滑

路透台北4月15日 - 台湾股市周一开盘微跌0.08%，因为其他地区股市下跌打压市场人气，全球晶圆代工龙头台积电 等科技出口类股下跌。

加权股价指数 开跌，报7,815.32点，上个交易日收低0.46%。

台积电跌0.5%，拖累电子类指数 下滑0.15%。(完)
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