港报社评：金价牛熊转势，风险有增无减--信报4月15日

韩国金融市场：韩元早盘受抑于朝鲜紧张局势升级，韩股则反弹
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
国际金价上周五急挫，一度跌破1,500美元关口。由这一轮牛市1,900美元高 位滑落至今，跌幅足足20%，技术上被视为堕入熊市。然而，影响黄金避险功能 的好淡因素，如今看来并非一面倒，好与坏发展方向的基础同样显得脆弱，使走势 蕴含更大投机性，市场风险有增无减。
如今美国联储局可能在今年底调整购债规模，美汇强势保持，令贵金属更形失 色。上周五公布三月生产物价指数按月下跌0.6%，创十个月来最大跌幅，能源价 格回落，预期今年内通胀也难肆虐；加上塞浦路斯可能出售黄金储备套现，连串利 淡消息冲击，盎斯金价加速暴跌，但牛市是否正式终结，显然仍有争议。
细看金价这轮牛市，2011年八月触及1,900美元高位，很大程度是拜金融危机 所赐。今年金价持续回落，最终无力反弹收复失地，体现了后金融危机市场避险情 绪的逆转。如今不少投资报告看淡金价前景。很显然，当前无论美国以至全球经 济，复苏虽然未算理想，但总比去年情况好转，当时，欧债危机险情严峻，美国财 政悬崖的不确定性阴霾压顶，中国经济也有「硬着陆」隐忧。
照目前全球金融形势衡量，却似乎又为黄金牛市的终结留下一个问号。国基会 上周发出警告，若银行未能把握当前非常规货币宽松的机会，及时修复资产负债 表，不排除再爆发新一轮金融危机。
如今世界范围内债务水平之高，的确令人难以安寝。据历史经验看到，高债务 水平往往引发金融及经济危机。对应以信用作基础的法定纸币，黄金没有信用风 险，也与负债无关，抵御通胀的保值功能不会因避险作用受削而消失，而且市场深 广度大，是中央银行储备资产多元化的理想对象。
以信用作基础的货币，欧美日通过印钞机争相「加印」，是否令新兴经济体继 续进行储备资产多样化，趁低吸纳，减省成本，如今不得而知，但上周国基会警 告，非常规的货币宽松政策拖得愈长，酝酿新一轮金融危机的风险也愈高，偏偏金 价此时却暴跌，熊市的市场预期高唱入云，但好淡发展基础显得脆弱而易变，更突 出黄金中长期走势震荡的风险。
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路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
路透台北4月12日 - 台币兑美元周三早盘交投偏淡，游走平盘至小升。汇银人士表示，韩元先走贬后回到平盘附近，因北亚区域紧张情势略有升高，资金进场相对避险的货币如美元、日圆，并观望美国财政部的汇率报告结果。
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