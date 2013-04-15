港报社评：金价牛熊转势，风险有增无减--信报4月15日

国际金价上周五急挫，一度跌破1,500美元关口。由这一轮牛市1,900美元高 位滑落至今，跌幅足足20%，技术上被视为堕入熊市。然而，影响黄金避险功能 的好淡因素，如今看来并非一面倒，好与坏发展方向的基础同样显得脆弱，使走势 蕴含更大投机性，市场风险有增无减。

如今美国联储局可能在今年底调整购债规模，美汇强势保持，令贵金属更形失 色。上周五公布三月生产物价指数按月下跌0.6%，创十个月来最大跌幅，能源价 格回落，预期今年内通胀也难肆虐；加上塞浦路斯可能出售黄金储备套现，连串利 淡消息冲击，盎斯金价加速暴跌，但牛市是否正式终结，显然仍有争议。

细看金价这轮牛市，2011年八月触及1,900美元高位，很大程度是拜金融危机 所赐。今年金价持续回落，最终无力反弹收复失地，体现了后金融危机市场避险情 绪的逆转。如今不少投资报告看淡金价前景。很显然，当前无论美国以至全球经 济，复苏虽然未算理想，但总比去年情况好转，当时，欧债危机险情严峻，美国财 政悬崖的不确定性阴霾压顶，中国经济也有「硬着陆」隐忧。

照目前全球金融形势衡量，却似乎又为黄金牛市的终结留下一个问号。国基会 上周发出警告，若银行未能把握当前非常规货币宽松的机会，及时修复资产负债 表，不排除再爆发新一轮金融危机。

如今世界范围内债务水平之高，的确令人难以安寝。据历史经验看到，高债务 水平往往引发金融及经济危机。对应以信用作基础的法定纸币，黄金没有信用风 险，也与负债无关，抵御通胀的保值功能不会因避险作用受削而消失，而且市场深 广度大，是中央银行储备资产多元化的理想对象。

以信用作基础的货币，欧美日通过印钞机争相「加印」，是否令新兴经济体继 续进行储备资产多样化，趁低吸纳，减省成本，如今不得而知，但上周国基会警 告，非常规的货币宽松政策拖得愈长，酝酿新一轮金融危机的风险也愈高，偏偏金 价此时却暴跌，熊市的市场预期高唱入云，但好淡发展基础显得脆弱而易变，更突 出黄金中长期走势震荡的风险。