《新兴市场重要经济事件预告》--4月15日-4月22日

韩国金融市场：韩元早盘受抑于朝鲜紧张局势升级，韩股则反弹
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
(除特别说明外，均为GMT时间)
4月15日(一)
暂无重要经济事件。
4月16日(二)
巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至4月17日)。
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。
4月17日(三)
北京--欧洲央行执委普雷特发表主题为“货币当局解决金融危机之道”的演讲(0600GMT)。
巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(最后一日)。
曼谷--泰国央行公布4月3日会议记录。
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)公布关于国际金融系统风险的年度报告。
华盛顿--以色列央行总裁Stanley Fischer在约翰霍普金斯大学“形式与本质：评估G20危机后政策改革”论坛上发表讲话(1430)。
华盛顿--墨西哥央行总裁卡斯腾斯在IMF的“重新审视宏观政策II：早期举措和初步教程”会议上，主持关于外汇汇率安排的小组讨论(1800)。
华盛顿--印度央行总裁苏巴拉奥在IMF的“重新审视宏观政策II：早期举措和初步教程”会议上，主持关于资本账户管理的讨论(2000)。
华盛顿--彼得森国际经济研究所接待俄罗斯副财长Sergei Storchak和俄罗斯G20官员Ksenia Yudaeva，Yudaeva将谈论今年俄罗斯担任G20主席国的问题。
4月18日(四)
华盛顿--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(至4月19日)。
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)24国集团(Group of 24)主席在IMF和世界银行春季会议间隙召开新闻发布会。
4月19日(五)
华盛顿--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(最后一日)。
华盛顿--世界银行和国际货币基金组织(IMF)2013年春季会议(至4月21日)。
4月22日(一)
华盛顿--尼日利亚财长伊维拉在IMF和世界银行研讨会上发表演说(1630)。
耶路萨冷--以色列央行宣布利率决议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
路透台北4月12日 - 台币兑美元周三早盘交投偏淡，游走平盘至小升。汇银人士表示，韩元先走贬后回到平盘附近，因北亚区域紧张情势略有升高，资金进场相对避险的货币如美元、日圆，并观望美国财政部的汇率报告结果。
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