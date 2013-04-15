《新兴市场重要经济事件预告》--4月15日-4月22日

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月15日(一)

暂无重要经济事件。

4月16日(二)

巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至4月17日)。

安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。

4月17日(三)

北京--欧洲央行执委普雷特发表主题为“货币当局解决金融危机之道”的演讲(0600GMT)。

巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(最后一日)。

曼谷--泰国央行公布4月3日会议记录。

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)公布关于国际金融系统风险的年度报告。

华盛顿--以色列央行总裁Stanley Fischer在约翰霍普金斯大学“形式与本质：评估G20危机后政策改革”论坛上发表讲话(1430)。

华盛顿--墨西哥央行总裁卡斯腾斯在IMF的“重新审视宏观政策II：早期举措和初步教程”会议上，主持关于外汇汇率安排的小组讨论(1800)。

华盛顿--印度央行总裁苏巴拉奥在IMF的“重新审视宏观政策II：早期举措和初步教程”会议上，主持关于资本账户管理的讨论(2000)。

华盛顿--彼得森国际经济研究所接待俄罗斯副财长Sergei Storchak和俄罗斯G20官员Ksenia Yudaeva，Yudaeva将谈论今年俄罗斯担任G20主席国的问题。

4月18日(四)

华盛顿--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(至4月19日)。

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)24国集团(Group of 24)主席在IMF和世界银行春季会议间隙召开新闻发布会。

4月19日(五)

华盛顿--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(最后一日)。

华盛顿--世界银行和国际货币基金组织(IMF)2013年春季会议(至4月21日)。

4月22日(一)

华盛顿--尼日利亚财长伊维拉在IMF和世界银行研讨会上发表演说(1630)。

耶路萨冷--以色列央行宣布利率决议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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