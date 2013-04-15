港报社评：合作利益大于角力，中美吹暖风--经济日报4月15日

标题新闻：沙特阿美5月将向至少三个亚洲买家按合同量全额供应原油，与4月持稳--消息人士
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
美国新任国务卿克里访华获北京厚待，外界认为此因鸽派克里令中方受落。惟美国对华态度关键并非人事，而是当前利益考量。目前美国冀获中国协助缓和北韩及亚太局势，中国亦乐见区内稳定，双方各得其所，令关系趋暖。 惟美国对华是软是硬，非因高官个人取态，而是怎样做才最符合美国当前最大利益。目前美国至少在两个重要问题上，与中国有共同利益。 其一，防范北韩失控。北韩再三威胁以核武攻击美国及日韩，令美国如芒刺在背，故冀与北韩关系密切的中国拉住平壤。北京亦忧北韩局势失控，将被卷进战火，故乐于向美国卖顺水人情。 其二，缓和亚太紧张气氛。美国虽挑动中国与邻国领土纠纷，以围堵中国，惟日、菲、越尤其日本却续升高事态，图逼美国加大军事介入，推高中美擦枪走火风险。故美国冀南海、钓岛等局势稍缓，避免中美直接冲突，北京亦乐见。中美到底是合作互利、抑双方在围堵与反围堵中角力，真正关键是两国合作的利益大，还是角力的利益更大，尤其美国是中美关系主攻方，其取态更关键。 惟未来一两年内，总统奥巴马选择更专注内政，减少国际烦恼，故愿释出中美合作空间。但美国当前难题若获缓解、中国对美国威胁上升，两国关系钟摆恐逆转。 无论如何，中美关系有一段喘息合作期，对中共新领导层习近平与李克强，无疑是有利推动内部改革的环境。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但由于需求前景稳健，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。 0200GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.1%至每吨5,763美元，周二盘中曾一度跌至两周低点每吨5,710美元。 上海期交所期铜 持平报每吨46,840元人民币(6,799美元)。上海期锌 和期镍 仍承压，但跌幅分别收窄至0.9%和2.5%。 朝鲜(北韩)国家媒体周二警告称，若美国显露任何侵略意图，将对其 进行核打击；与此同时美国海军一支打击群正开赴西太平洋海域--美国总 统特朗普称之为“无敌舰队”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，美国联邦储备理事会( 美联储)今年应该升息三到四次，并在2017年底开始缩减联储庞大的资产 负债表。 中国3月工业生产者出厂价格指数(PPI) 同比上涨7.6%， 与路透调查预估中
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)