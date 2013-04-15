港报社评：李柱铭自嘲老猫烧须，折射温和民主派窘境--明报4月15日

民主党李柱铭就2017年特首选举方案，不到48小时由提出至撤回并道歉，过程极具戏剧性。「李柱铭方案」虽然以「李柱铭惊奇」暂时落幕，但是李柱铭在此事的表现，客观效果或许显得有点进退失据，但是他显现的豁达和气度，使人看到这名资深民主派中人在往后的政改讨论，肯定不会、也不应该缺席。 无论如何，以李柱铭的资历，今次戏剧性转变不会有实质损害，反而他的豁达气度，更显示他是民主阵营不可或缺的一员。李柱铭撤回了方案，不过，正如他说「一张纸烧了，但是意见已经表达出来，亦已存在」，他对「李柱铭方案」的信心，可见一斑。 「李柱铭方案」的转折，还有一点值得讨论，就是温和民主派的处境。今次李柱铭的温和取态，使得不少建制中人诧异，但是「温和的李柱铭」最终要暂时靠边站，泛民阵营对大局认知不同，固然是原因之一，但是中央在个中也有一定责任。两年前，民主党冒泛民的大不韪，与中央商讨政改方案，达成协议，民主党在泛民阵营因此遭到攻击，建制阵营和左派对民主党落井下石，企图一举消灭这股泛民最大的力量。 这两年，民主党的遭遇使人触目惊心，现在仍能维持这个局面，算是民主党底子厚。民主党受到不仁不义对待的结果，使温和民主力量萎缩，激进力量抬头和壮大，这是今次李柱铭要自嘲老猫烧须的深层原因。中央若认为消灭了温和民主派，就可以瓦解香港的民主力量，这是误判甚至是左倾幼稚病，会犯严重错误的。这是「李柱铭方案」转折值得中央反思的一点。