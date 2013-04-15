新闻稿：中国3月工业增加值同比增长8.9%--国家统计局

标题新闻：沙特阿美5月将向至少三个亚洲买家按合同量全额供应原油，与4月持稳--消息人士
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(以下为中国国家统计局周一发布的“2013年3月份规模以上工业生产运行情况”新闻稿) 2013年3月份，规模以上工业增加值同比实际增长8.9%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)，比1-2月份回落1个百分点。从环比看，3月份，规模以上工业增加值比上月增长0.66%。一季度，规模以上工业增加值同比增长9.5%。
分经济类型看，3月份，国有及国有控股企业增加值同比增长4.3%，集体企业增长5.8%，股份制企业增长11.0%，外商及港澳台商投资企业增长6.1%。
分轻重工业看，3月份，重工业增加值同比增长9.1%，轻工业增长8.2%。
分行业看，3月份，41个大类行业增加值全部保持同比增长。其中，纺织业增长9.5%，化学原料和化学制品制造业增长11.4%，非金属矿物制品业增长11.8%，黑色金属冶炼和压延加工业增长9.7%，通用设备制造业增长7.8%，汽车制造业增长10.2%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长4.8%，电气机械和器材制造业增长10.0%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长9.7%，电力、热力的生产和供应业增长1.4%。 分地区看，3月份，东部地区增加值同比增长8.0%，中部地区增长10.0%，西部地区增长10.7%。 分产品看，3月份，464种产品中有296种产品同比增长。其中，发电量4,194亿千瓦时，同比增长2.1%；钢材8,961万吨，增长9.2%；水泥18,698万吨，增长6.9%；原油加工量4,083万吨，增长5.5%；十种有色金属331万吨，增长9.9%；乙烯136万吨，增长4.6%；汽车229.0万辆，增长12.4%；轿车114.4万辆，增长14.2%。 3月份，工业企业产品销售率为96.8 %，比上年同期下降0.5个百分点。工业企业实现出口交货值9,244亿元，同比名义增长4.6%。(完) (整理 丁琦；审校 林高丽)
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路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但由于需求前景稳健，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。 0200GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.1%至每吨5,763美元，周二盘中曾一度跌至两周低点每吨5,710美元。 上海期交所期铜 持平报每吨46,840元人民币(6,799美元)。上海期锌 和期镍 仍承压，但跌幅分别收窄至0.9%和2.5%。 朝鲜(北韩)国家媒体周二警告称，若美国显露任何侵略意图，将对其 进行核打击；与此同时美国海军一支打击群正开赴西太平洋海域--美国总 统特朗普称之为“无敌舰队”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，美国联邦储备理事会( 美联储)今年应该升息三到四次，并在2017年底开始缩减联储庞大的资产 负债表。 中国3月工业生产者出厂价格指数(PPI) 同比上涨7.6%， 与路透调查预估中
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)