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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 10:18 BJT

新闻稿：中国3月工业增加值同比增长8.9%--国家统计局

(以下为中国国家统计局周一发布的“2013年3月份规模以上工业生产运行情况”新闻稿) 2013年3月份，规模以上工业增加值同比实际增长8.9%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)，比1-2月份回落1个百分点。从环比看，3月份，规模以上工业增加值比上月增长0.66%。一季度，规模以上工业增加值同比增长9.5%。

分经济类型看，3月份，国有及国有控股企业增加值同比增长4.3%，集体企业增长5.8%，股份制企业增长11.0%，外商及港澳台商投资企业增长6.1%。

分轻重工业看，3月份，重工业增加值同比增长9.1%，轻工业增长8.2%。

分行业看，3月份，41个大类行业增加值全部保持同比增长。其中，纺织业增长9.5%，化学原料和化学制品制造业增长11.4%，非金属矿物制品业增长11.8%，黑色金属冶炼和压延加工业增长9.7%，通用设备制造业增长7.8%，汽车制造业增长10.2%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长4.8%，电气机械和器材制造业增长10.0%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长9.7%，电力、热力的生产和供应业增长1.4%。 　　分地区看，3月份，东部地区增加值同比增长8.0%，中部地区增长10.0%，西部地区增长10.7%。 　　分产品看，3月份，464种产品中有296种产品同比增长。其中，发电量4,194亿千瓦时，同比增长2.1%；钢材8,961万吨，增长9.2%；水泥18,698万吨，增长6.9%；原油加工量4,083万吨，增长5.5%；十种有色金属331万吨，增长9.9%；乙烯136万吨，增长4.6%；汽车229.0万辆，增长12.4%；轿车114.4万辆，增长14.2%。 　　3月份，工业企业产品销售率为96.8 %，比上年同期下降0.5个百分点。工业企业实现出口交货值9,244亿元，同比名义增长4.6%。(完) (整理 丁琦；审校 林高丽)
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