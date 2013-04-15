港报社评：《预算案》拉布欠民意基础--星岛日报4月15日

沉寂一轮的立法会拉布战，即将重启战况，今次目标觑准影响重大的《财政预算案》。由于预算案涉及不少民生支出，支持拉布的民意至今并不明显，但拉布只要个别议员已可发动，毋须理会大部分人的意愿，故此今次角力，关键反为在于议会会否快速「剪布」。 今次梁国雄声称争取的诉求，是要求当局承诺全民退休保障。随着本港人口老化，长者生活成为社会隐忧，若能解决全民退休保障，等如把主要难题清除，但正因为难题太大，任何对公众事务有点关心的人都知道，不可能在一年半载内解决，把全民退保和《预算案》捆绑，等如由慢郎中医急惊风，恐怕社会瘫痪了，还未理出一点头绪来。 全民退保和派钱不同，并非单靠政府出钱就可以解决的政策，必需要市民参与付钞，所以就算政府愿意承诺，根本作用不大。换另一个角度，假如可以达致全民退休保障，肯定成为现届政府重大政绩，假如有妙计可以落实，相信毋须议员拉布，问责班子早就全力以赴。以全民退休保障作为狙击预算案的理由，最大缺点是感觉假、大、空，在出师无名下，其他泛民政党已声言要切割，避免民生受害时卷入漩涡。 以拉布狙击《预算案》，暂时看来在政治和民意上赢取的支持有限。假如梁国雄坚持开打，球很快就落在立法会主席曾钰成脚上，由他决定究竟是一如以往，让议员借拉布作出政治表达，还是会考虑公众反应，开快刀「剪布」的先例。