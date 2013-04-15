港报社评：活禽业界须提升防疫措施--文汇报4月15日

河南省卫生厅昨日通报确诊2宗人感染H7N9禽流感病例，上海、浙江、江苏同日亦共确诊9宗新病例，全日共新增11宗病例，令内地H7N9感染个案增至60宗，其中13人死亡。食物及卫生局局长高永文呼吁本地家禽从业员要做好预防措施，但暂时不会停售活鸡。H7N9扩散至华东、华北和中原，香港是候鸟热门栖息地点，病毒随时随候鸟传播至香港。活禽业界人员是高危人群，当局应加强业界防疫意识，要求从业人员佩戴口罩和手套，预防受到感染。一旦检测到输港活鸡有感染个案，便应停止输入活鸡。 专家现时仍在密切调查追踪H7N9感染源头，鸟类、鸡鸭和禽肉是主要追踪对象。目前内地多名H7N9患者均有接触家禽的背景，当中北京和上海的病例便涉及从事活禽贩卖人士和活禽运输工作，说明活禽接触是感染H7N9的一个主要途径，鸡农和鸡贩需经常接触活禽，属于高危人群，业界风险最大。 当局须密切留意H7N9发展情况，掌握感染源头的资料，以迅速采取进一步预防疫情蔓延的措施，目前须做好风险管理工作，在香港的鸡场和街市严密把关，慎防活禽业界受到感染。现时仍有鸡贩处理活禽时未有配备防护措施，当局应加强宣传，提高鸡农和鸡贩防疫意识，说明防范重要性，要求业界从业人员佩戴口罩和手套，及早为H7N9可能南下香港做准备。家禽从业人员亦应遵守清洁指引，确保鸡档清洁卫生。同时，在口岸严格执行快速测试供港活鸡及加强境内巡视鸡场家禽，严防病毒流入，一旦发现活鸡受到感染，便应停止活鸡输入。