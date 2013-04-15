更新版-日本经济：央行总裁黑田东彦称日本市场状况改善

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路透东京4月15日 - 日本央行总裁黑田东彦周一称，得益于风险厌恶情绪下降和对国内政策的预期，日本金融体系稳定，资本市场也一直在好转。

黑田东彦重申，日本央行决心在两年内实现2%的通胀目标。其并称，一些经济指标显示通胀预期正开始上升。

对担心日本央行购债规模可能扰乱金融市场的投资者而言，黑田东彦对金融市场的评述恐怕没有带来多少安慰。

“我们的金融体系整体上稳定，货币环境是宽松的，”黑田东彦称。

“全球投资者风险厌恶情绪下降，以及对国内政策的预期，正帮助市场好转。”

黑田东彦还表示，日本经济已经触底回升，而且随着国内需求与国外经济改善而显露好转迹象。

为降低较长期利率，日本央行采取了更加激进的宽松举措，但其购债规模已经导致收益率上升和公债期货 下滑，因市场担心其他机构投资者将被挤出这个市场。

日本央行将每月购买7.5万亿(兆)日圆(760亿美元)长债，约占新发行公债的70%。