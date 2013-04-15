更新版-日本经济：央行总裁黑田东彦称日本市场状况改善

韩国金融市场：韩元早盘受抑于朝鲜紧张局势升级，韩股则反弹
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
(新增细节和背景)
路透东京4月15日 - 日本央行总裁黑田东彦周一称，得益于风险厌恶情绪下降和对国内政策的预期，日本金融体系稳定，资本市场也一直在好转。
黑田东彦重申，日本央行决心在两年内实现2%的通胀目标。其并称，一些经济指标显示通胀预期正开始上升。
对担心日本央行购债规模可能扰乱金融市场的投资者而言，黑田东彦对金融市场的评述恐怕没有带来多少安慰。
“我们的金融体系整体上稳定，货币环境是宽松的，”黑田东彦称。
“全球投资者风险厌恶情绪下降，以及对国内政策的预期，正帮助市场好转。”
黑田东彦还表示，日本经济已经触底回升，而且随着国内需求与国外经济改善而显露好转迹象。
为降低较长期利率，日本央行采取了更加激进的宽松举措，但其购债规模已经导致收益率上升和公债期货 下滑，因市场担心其他机构投资者将被挤出这个市场。
日本央行将每月购买7.5万亿(兆)日圆(760亿美元)长债，约占新发行公债的70%。
黑田东彦表示，预计货币政策将通过影响较长期利率和资产价格，改变人们的通胀预期，这将帮助结束通缩。(完) (编译 程琳; 审校 侯向明)
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
路透台北4月12日 - 台币兑美元周三早盘交投偏淡，游走平盘至小升。汇银人士表示，韩元先走贬后回到平盘附近，因北亚区域紧张情势略有升高，资金进场相对避险的货币如美元、日圆，并观望美国财政部的汇率报告结果。
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