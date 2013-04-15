新闻稿：中国1-3月固定资产投资同比增长20.9%--国家统计局

(以下为中国国家统计局周一发布的“1-3月份全国固定资产投资主要情况”新闻稿)

2013年1-3月份，全国固定资产投资（不含农户）58,092亿元，同比名义增长20.9%（扣除价格因素实际增长20.7%），增速比1-2月份回落0.3个百分点，与去年同期持平。从环比看，3月份固定资产投资（不含农户）增长1.59%。

分产业看，1-3月份，第一产业投资930亿元，同比增长31.4%，增速比1-2月份回落6个百分点；第二产业投资24,635亿元，增长16.2%，增速加快0.6个百分点；第三产业投资32,527亿元，增长24.5%，增速回落0.5个百分点。第二产业中，工业投资24,254亿元，增长17.4%，增速比1-2月份加快0.3个百分点；其中，采矿业投资1,338亿元，增长2.7%，增速回落10.5个百分点；制造业投资20,473亿元，增长18.7%，增速加快1.7个百分点；电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资2,443亿元，增长15.3%，增速回落3.9个百分点。

分地区看，1-3月份，东部地区投资30,349亿元，同比增长19.4%，增速比1-2月份回落0.7个百分点；中部地区投资14,275亿元，增长24.1%，增速回落1.1个百分点；西部地区投资13,122亿元，增长24.2%，增速加快0.9个百分点。

分登记注册类型看，1-3月份，内资企业投资53,984亿元，同比增长21.7%，增速比1-2月份回落0.4个百分点；港澳台商投资1,932亿元，增长12.8%，增速加快0.1个百分点；外商投资1,943亿元，增长9.9%，增速回落0.2个百分点。

从项目隶属关系看，1-3月份，中央项目投资2,687亿元，同比增长11.6%，增速比1-2月份加快7.2个百分点；地方项目投资55,406亿元，增长21.4%，增速回落0.9个百分点。

从施工和新开工项目情况看，1-3月份，施工项目计划总投资457,104亿元，同比增长19.1%，增速比1-2月份加快0.3个百分点；新开工项目计划总投资41,429亿元，同比增长14%，增速加快3.9个百分点。