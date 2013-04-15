新闻稿：中国1-3月固定资产投资同比增长20.9%--国家统计局

标题新闻：沙特阿美5月将向至少三个亚洲买家按合同量全额供应原油，与4月持稳--消息人士
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(以下为中国国家统计局周一发布的“1-3月份全国固定资产投资主要情况”新闻稿)
2013年1-3月份，全国固定资产投资（不含农户）58,092亿元，同比名义增长20.9%（扣除价格因素实际增长20.7%），增速比1-2月份回落0.3个百分点，与去年同期持平。从环比看，3月份固定资产投资（不含农户）增长1.59%。
分产业看，1-3月份，第一产业投资930亿元，同比增长31.4%，增速比1-2月份回落6个百分点；第二产业投资24,635亿元，增长16.2%，增速加快0.6个百分点；第三产业投资32,527亿元，增长24.5%，增速回落0.5个百分点。第二产业中，工业投资24,254亿元，增长17.4%，增速比1-2月份加快0.3个百分点；其中，采矿业投资1,338亿元，增长2.7%，增速回落10.5个百分点；制造业投资20,473亿元，增长18.7%，增速加快1.7个百分点；电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资2,443亿元，增长15.3%，增速回落3.9个百分点。
分地区看，1-3月份，东部地区投资30,349亿元，同比增长19.4%，增速比1-2月份回落0.7个百分点；中部地区投资14,275亿元，增长24.1%，增速回落1.1个百分点；西部地区投资13,122亿元，增长24.2%，增速加快0.9个百分点。
分登记注册类型看，1-3月份，内资企业投资53,984亿元，同比增长21.7%，增速比1-2月份回落0.4个百分点；港澳台商投资1,932亿元，增长12.8%，增速加快0.1个百分点；外商投资1,943亿元，增长9.9%，增速回落0.2个百分点。
从项目隶属关系看，1-3月份，中央项目投资2,687亿元，同比增长11.6%，增速比1-2月份加快7.2个百分点；地方项目投资55,406亿元，增长21.4%，增速回落0.9个百分点。
从施工和新开工项目情况看，1-3月份，施工项目计划总投资457,104亿元，同比增长19.1%，增速比1-2月份加快0.3个百分点；新开工项目计划总投资41,429亿元，同比增长14%，增速加快3.9个百分点。
从到位资金情况看，1-3月份，到位资金84,899亿元，同比增长19.6%，增速比1-2月份回落4.2个百分点。其中，国家预算资金增长21.8%，增速回落13.5个百分点；国内贷款增长11.1%，增速回落7.6个百分点；自筹资金增长17%，增速回落3.3个百分点；利用外资增长6.3%，增速比1-2月份加快10.4个百分点。(完) (整理 丁琦；审校 张喜良)
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路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但由于需求前景稳健，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。 0200GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.1%至每吨5,763美元，周二盘中曾一度跌至两周低点每吨5,710美元。 上海期交所期铜 持平报每吨46,840元人民币(6,799美元)。上海期锌 和期镍 仍承压，但跌幅分别收窄至0.9%和2.5%。 朝鲜(北韩)国家媒体周二警告称，若美国显露任何侵略意图，将对其 进行核打击；与此同时美国海军一支打击群正开赴西太平洋海域--美国总 统特朗普称之为“无敌舰队”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，美国联邦储备理事会( 美联储)今年应该升息三到四次，并在2017年底开始缩减联储庞大的资产 负债表。 中国3月工业生产者出厂价格指数(PPI) 同比上涨7.6%， 与路透调查预估中
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)