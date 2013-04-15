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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 10:48 BJT

新闻稿：中国3月社会社消费品零售总额同比增长12.6%--国家统计局

(以下为中国国家统计局周一发布的“2013年3月份消费品市场情况”新闻稿) 2013年3月份，社会消费品零售总额17,641亿元人民币，同比名义增长12.6%（扣除价格因素实际增长11.7%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额9,076亿元，增长10.5%。

按经营单位所在地分，3月份，城镇消费品零售额15,238亿元，同比增长12.2%；乡村消费品零售额2,403亿元，增长15%。

按消费形态分，3月份，餐饮收入1,861亿元，同比增长8.7%；商品零售15,780亿元，增长13.1%。在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额8,474亿元，增长11.4%。(完) (整理 丁琦; 审校 杨淑祯)
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