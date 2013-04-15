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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 11:51 BJT

表格：中国3月宏观经济指标环比增速一览--国家统计局

(新增1季度GDP环比数据以及3月其它主要环比数据)
    路透北京4月15日 - 以下为中国国家统计局最新公布的主要经济统计指标经季节调整的环比数据:

              环比增速(%)  13年3    2月     1月   12年12   11月   10月    9月     8月    7月     6月    5月    4月     3月
                           月                       月                                                                
    居民消费价格指数(CPI)  -0.9     1.1     1.0     0.8     0.1   -0.1    0.3     0.6    0.1    -0.6   -0.3    -0.1    0.2
 工业生产者出厂价格指数(P  0.2      0.2     0.2    -0.1    -0.1    0.2    -0.1   -0.5    -0.8   -0.7   -0.4    0.2     0.3
                      PI)                                                                                             
       规模以上工业增加值  0.66    0.78r   0.58r   0.81r   0.79r  0.78r  0.79r   0.72r  0.69r   0.76r  0.89r  0.36r   1.24r
   固定资产投资(不含农户)  1.59    0.73r   1.67r   1.32r   0.96r  1.96r  1.91r   1.26r  1.39r   1.81r  1.89r  1.21r   1.01r
       社会消费品零售总额  1.23    0.98r   0.18r   1.27r   1.17r  1.14r  1.38r   1.08r  1.03r   1.23r  1.09    0.97   1.21r
  
              环比增速(%)  2013一季   2012年四季   三季   二季   一季度  2011年/四季   三季度  二季   一季度
                           度             度        度     度                 度                度    
        国内生产总值(GDP)  1.6           2.0r      2.1r   1.9r    1.6r       1.9r       2.3r   2.4r    2.2r
 
      注: r表示根据季节调整模型自动修正后的数据.(完)
      
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 (整理 李航; 审校 黄凯)
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