表格：中国3月宏观经济指标环比增速一览--国家统计局

标题新闻：沙特阿美5月将向至少三个亚洲买家按合同量全额供应原油，与4月持稳--消息人士
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(新增1季度GDP环比数据以及3月其它主要环比数据) 路透北京4月15日 - 以下为中国国家统计局最新公布的主要经济统计指标经季节调整的环比数据: 环比增速(%) 13年3 2月 1月 12年12 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 月 月 居民消费价格指数(CPI) -0.9 1.1 1.0 0.8 0.1 -0.1 0.3 0.6 0.1 -0.6 -0.3 -0.1 0.2 工业生产者出厂价格指数(P 0.2 0.2 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -0.5 -0.8 -0.7 -0.4 0.2 0.3 PI) 规模以上工业增加值 0.66 0.78r 0.58r 0.81r 0.79r 0.78r 0.79r 0.72r 0.69r 0.76r 0.89r 0.36r 1.24r 固定资产投资(不含农户) 1.59 0.73r 1.67r 1.32r 0.96r 1.96r 1.91r 1.26r 1.39r 1.81r 1.89r 1.21r 1.01r 社会消费品零售总额 1.23 0.98r 0.18r 1.27r 1.17r 1.14r 1.38r 1.08r 1.03r 1.23r 1.09 0.97 1.21r 环比增速(%) 2013一季 2012年四季 三季 二季 一季度 2011年/四季 三季度 二季 一季度 度 度 度 度 度 度 国内生产总值(GDP) 1.6 2.0r 2.1r 1.9r 1.6r 1.9r 2.3r 2.4r 2.2r 注: r表示根据季节调整模型自动修正后的数据.(完) 浏览其他中国已公布经济指标表格,请点选 (整理 李航; 审校 黄凯)
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路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但由于需求前景稳健，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。 0200GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.1%至每吨5,763美元，周二盘中曾一度跌至两周低点每吨5,710美元。 上海期交所期铜 持平报每吨46,840元人民币(6,799美元)。上海期锌 和期镍 仍承压，但跌幅分别收窄至0.9%和2.5%。 朝鲜(北韩)国家媒体周二警告称，若美国显露任何侵略意图，将对其 进行核打击；与此同时美国海军一支打击群正开赴西太平洋海域--美国总 统特朗普称之为“无敌舰队”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，美国联邦储备理事会( 美联储)今年应该升息三到四次，并在2017年底开始缩减联储庞大的资产 负债表。 中国3月工业生产者出厂价格指数(PPI) 同比上涨7.6%， 与路透调查预估中
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)