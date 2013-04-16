《交易视点》中国转债估值续扩大可能性小，建议采取偏防御策略--中信证券

路透北京4月16日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报称，中国股市料将继续弱势调整，且当前偏股型转债的转股溢价率已不便宜，预计短期转债估值继续扩大的可能性很小。建议采取偏防御的策略，保留中等仓位。

**转债需求较强**

上周上证指数跌幅0.8%，已经连续第3周下跌，食品、汽车、建材、TMT板块涨幅居前，医药、煤炭、农林牧渔板块跌幅居前。

可转债指数全周下跌0.2%，转债跑赢正股0.9个百分点。

需要注意的是，在正股普跌的情况下，偏股型转债多数逆势上涨，表明转债需求较强，可能是新发行基金建仓所致。

**股市料将继续弱势调整**

经济增长偏弱，政策不确定性较强，市场情绪偏负面，预计股市将继续弱势调整。

（1）经济增长层面，上周货币信贷数据超预期，中观行业数据出现季节性回暖。然而，市场对金融数据利好反映平淡，一方面担心未来货币政策是否会收紧，另一方面影子银行监管政策的影响还没有充分显现，4月份的货币信贷数据更具参考意义。本周将公布一季度经济增长数据，预计偏弱的可能性较大，股市仍将面临调整压力。

（2）政策层面，以往“弱复苏通胀温和——无政策利空——股市向好”的逻辑链条不再成立，在房价和防范金融风险的约束下，政府仍有出台限制政策的可能，不确定性较强。

（3）资金层面，上周货币市场利率和票据利率下降25-30bp，2月新增外汇占款2900亿，短期来看资金偏宽松，中期来看仍将回归中性。

（4）市场情绪层面，H7N9禽流感和IPO重启预期继续对投资者情绪产生负面影响。总体来看，预计A股市场本周将继续弱势调整，受益于投资旺季的到来，低估值蓝筹股的走势可能相对较好一些。

**转债估值难以继续扩大**

转债集体逆势走强的现象，一般在两种情况下会出现，一是增量资金配置转债，例如转债基金或债券基金集中发行时期；二是股市下跌、经济下滑接近尾声时期，债券市场已经企稳，市场预期政策即将放松，因而提前加仓转债，埋伏股市转机。

上周转债逆势走强，预计属于上述第一种情况。鉴于当前偏股型转债的转股溢价率已不便宜（中行6%、石化7%、民生17%、重工21%），而市场对股市的预期仍偏谨慎，预计短期内转债估值继续扩大的可能性很小。

**转债投资策略**

基于对股市偏谨慎的看法，我们继续建议采取偏防御的策略，保留中等仓位，重点持有石化、国电、中行转债，逢低增持南山转债。民生转债估值偏高，且股市预期尚未好转，不必急于增持。

国电转债：一季报略超预期，未来公司促转股值得期待，建议继续持有，若回调至120元以下建议增持。(完)