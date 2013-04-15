中国期市：上海黄金白银期货早盘双双跌停，受国际金价重挫拖累

标题新闻：沙特阿美5月将向至少三个亚洲买家按合同量全额供应原油，与4月持稳--消息人士
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京4月15日 - 上海期货交易所黄金和白银期货周一早盘双双封于跌停，受外盘贵金属大跌拖累。分析师表示，金价大跌主要受塞浦路斯售金传闻和国际投行看空的影响，鉴于国际金价跌势未尽，国内在出现跌停板后下方还有空间，建议投资者暂时观望。
上期所黄金主力1306合约 开盘后随即封于5%的跌停水准，报每克298.93元人民币。白银6月合约 也达到6%的跌停板，至每千克5,334元人民币，并创该合约面世以来新低。
“黄金的跌势受到此前塞浦路斯售金传闻、美国就业改善预期和大机构看空观点的影响，”宏源期货的贵金属分析师冯海虹表示，“机构看法对投资者预期的影响更大一些，在ETF等市场的抛售引发了跟风盘和止损单。”
她并称，这波趋势性的跌势对市场信心的打击较重，由于外盘跌幅较大，国内市场跌停后下方还是有下跌空间，建议投资者不要盲目操作。
此前，高盛、瑞银和法兴银行等国际机构纷纷下调金价预估，指出对美国经济看法改善及黄金ETF等市场的大量赎回令金价承压。花旗集团在周五的最新报告中，将今年金价预估大幅下修逾100美元，至每盎司1,555美元，但仍高于当前金价水准。
国际金价继上周五重挫后周一续跌。0400GMT时，纽约商品交易所(COMEX)6月期金 下跌3.76%，报每盎司1,445美元，现货金 跌至每盎司1,443.51美元。金价周五重挫约5%，自2011年7月来首次跌穿每盎司1,500美元。ID:nL3T0CZS11]
分析师指出，从内外盘价格关系看，若国际金价跌向1,400美元附近。国内黄金期货或遭遇2个跌停左右的跌幅，盲目抄底风险较高。(完) (发稿 丁琦；审校 林高丽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但由于需求前景稳健，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。 0200GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.1%至每吨5,763美元，周二盘中曾一度跌至两周低点每吨5,710美元。 上海期交所期铜 持平报每吨46,840元人民币(6,799美元)。上海期锌 和期镍 仍承压，但跌幅分别收窄至0.9%和2.5%。 朝鲜(北韩)国家媒体周二警告称，若美国显露任何侵略意图，将对其 进行核打击；与此同时美国海军一支打击群正开赴西太平洋海域--美国总 统特朗普称之为“无敌舰队”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，美国联邦储备理事会( 美联储)今年应该升息三到四次，并在2017年底开始缩减联储庞大的资产 负债表。 中国3月工业生产者出厂价格指数(PPI) 同比上涨7.6%， 与路透调查预估中
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)