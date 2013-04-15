中国期市：上海黄金白银期货早盘双双跌停，受国际金价重挫拖累

路透北京4月15日 - 上海期货交易所黄金和白银期货周一早盘双双封于跌停，受外盘贵金属大跌拖累。分析师表示，金价大跌主要受塞浦路斯售金传闻和国际投行看空的影响，鉴于国际金价跌势未尽，国内在出现跌停板后下方还有空间，建议投资者暂时观望。

上期所黄金主力1306合约 开盘后随即封于5%的跌停水准，报每克298.93元人民币。白银6月合约 也达到6%的跌停板，至每千克5,334元人民币，并创该合约面世以来新低。

“黄金的跌势受到此前塞浦路斯售金传闻、美国就业改善预期和大机构看空观点的影响，”宏源期货的贵金属分析师冯海虹表示，“机构看法对投资者预期的影响更大一些，在ETF等市场的抛售引发了跟风盘和止损单。”

她并称，这波趋势性的跌势对市场信心的打击较重，由于外盘跌幅较大，国内市场跌停后下方还是有下跌空间，建议投资者不要盲目操作。

此前，高盛、瑞银和法兴银行等国际机构纷纷下调金价预估，指出对美国经济看法改善及黄金ETF等市场的大量赎回令金价承压。花旗集团在周五的最新报告中，将今年金价预估大幅下修逾100美元，至每盎司1,555美元，但仍高于当前金价水准。

国际金价继上周五重挫后周一续跌。0400GMT时，纽约商品交易所(COMEX)6月期金 下跌3.76%，报每盎司1,445美元，现货金 跌至每盎司1,443.51美元。金价周五重挫约5%，自2011年7月来首次跌穿每盎司1,500美元。ID:nL3T0CZS11]