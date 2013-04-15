《香港报摘》--其他报纸重要消息4月15日

*明报： --华润电力 一名中国内地小股东李建军上周向港交所 及证监 会实名举报，指控华润电力于2010年购买山西煤矿交易中，以过高的收购价买入国家 资产及非法抵押等。 --汇友资本早前收购英国老牌唱片店HMV于新加坡和香港的业务，其首席合伙人 胡景邵表示，除了部署进军内地，HMV将来更有机会涉足影视娱乐出版，例如与韩国 合作拍电视剧等，已就此与韩国当局见面及探讨合作可能性。 --长实 近期在上海积极推盘，旗下上海普陀区大型综合发展项目〝高 ．尚领域〞，商业楼面约22万平方米，现正在环球招租，但未有透露实际租金水平。 *星岛日报： --万科 董事长王石表示，公司今年计画进军美国纽约市场，因中国 内地买家已开始转战美国，万科与美国开发商铁狮门合作的旧金山项目，尚未开工就 已售出200套，40%买家为华裔。 --据悉，香港银行公会早前向业界发出详细的建议优化本港银行同业拆息（Hibo r）定价机制的工作指引再作谘询，内容包括报价指引、操守准则等，预计本月中完 成谘询，最迟10月底正式落实指引。 --消息人士透露，证监会及港交所正在研究设立〝准新股停赛制”，将不及格的 上市申请在被驳回后最少2个月才可以重提申请，以杜绝劣质新股。 *苹果日报： --消息人士透露，中国广发银行重启上市计划，并已选定10家投行担任安排行， 以A+H形式上市，集资约350亿港元。 --莱蒙国际 主席黄俊康表示，公司策略是稳步发展，会继续在深圳周 边地区发展项目，继而再开拓南京及天津等城市，但今年买地预算由50亿港元减至40 亿港元。 *东方日报： --联想 副总裁李世杰表示，公司在香港继续拓展电脑PC及Android板脑 市场的同时，亦将于今年10月底前在港正式推出智能电话，从而建立完整的智能接入 产品线。 --在中国内地从事物业发展的中骏置业 执行董事兼常务副总裁李维表 示，公司将进入收成期，目标未来三年每年的合约销售按年增幅达30至40%。 *文汇报： --华南城 宣布，于2012/13财政年度录得累计合约销售82亿港元，按年 升15%，并超越年度销售目标80亿港元。 *大公报： --中国奥园 公布，截至今年3月31日止首季合同销售金额约11.32亿元 人民币，较去年同期增加25%，完成全年销售目标75亿元的15%。 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘/社评/财经评论 〔PRESS-HK-CMN〕 中国报摘 〔PRESS-CN-CMN〕 台湾报摘 〔PRESS-TW-CMN〕 (整理 萧萍; 审校 杨淑祯)