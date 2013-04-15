港报财经评论：黄金巨星殒落--信报4月15日

黄金巨星殒落 /习广思

政策讯号太模糊，结果就是跑输。热钱不会同你讲价值，它只追逐那些有主题、有概念的对象。记者问著名投资者索罗斯，如果他是基金经理，现在会long中国，抑或short中国？索老说：中国在这个过渡期，有许多难以预料的困难。如果我是一个投资者，短期内我会非常谨慎，短期是指未来一年内或更长时间。索老又说，中国有三分二的经济需要放缓，有三分一需要扩张，这是非常难的事。索老看中国颇悲观，但不表认同。中国政经充满挑战，但投资者对于内房泡沫或硬着陆的危机，却不需要过度担心。目前中国跑输外围，包括美股及亚太区股市，但中资股不是无机会，那应该long还是short？中资股中长线仍是long，目前中国笼罩着新政策、改革等不明朗因素，这些才是跑输的真相。目前全球市况最炽热的是美股和日股，美股持续创新高。尽管美股予人高处不胜寒之感，但公司业绩、资金流、经济数据持续利好，特别是联储局主席贝南奇一再强调，未见资产泡沫风险。

另一方面，放水大戏及资金大战的最新战场肯定是日股。上周五现货金价一夜间大跌4.87%，期金则跌5.4%。近期市场酝酿抛售黄金，一发不可收拾，伏线是专家和大行唱淡，导火线是塞浦路斯央行沽金，市场担心其他欧猪国有样学样，酿成这场金价急泻。与过去几次金价大跌一样，主要是资金拆仓引致商品市场骤起波澜。金价先失守1,500美元心理关口，再失守2011年5月低位1,536美元，引发技术性沽盘涌现。这些均是资金力量造成，塞国沽金，不过是引子而已。金价前景将如何？有说黄金正步入熊市，有说金价牛市未完。可幸的是，市场意见未一面倒，有人对，有人错。黄金大看好的投资者、末日博士麦嘉华认为，金价已超卖，这个下跌是买入良机，而且黄金牛市未完，反弹前有机会进一步跌-1,300美元。

黄金看好的投资者认为这是大调整，支持位介乎1,300-1,400美元之间，因为其250周线水平是1,321美元，由最高位回落32%，即是在1,320美元水平。在黄金看好的投资者眼中，金价找到支持后会重新出发，理由是恶性、货币信心危机杀到，金价是代替品。相反，看淡黄金的投资者，例如索罗斯，或者高调唱淡黄金的高盛，则认为黄金已失去上升动力，是资金套现的对象。金价即使不会大跌，也难创新高。故此，金价大可能大上大落，破坏过去长期上升趋势，高位有大量沽空，但下跌有人会接货。只是，有反弹没上升的资产，不再是这些投资者的所好。不过，高盛虽然看淡，但2014年目标价仍在1,350美元。

短线宜候低买日圆 /苏子

上周五CFTC所公布的期货仓位报告最感到意外的是，日圆净短仓竟然未有因为前周四日本央行推出较市场预期积极得多的QE措施而急增，反而连续两周下跌！这反映市场上的大投机者在好消息公布后，当日圆向下急挫期间反而采取减持的策略，而非一众市场人士所估计的增持！相信上周四美元兑日圆所造的99.94高位，极可能会成为中短期的重要顶部，而日圆自去年11月9日的79.04低位开始的上升浪相信已在市场一片看淡声中逆转过来，目前仍采取逢高沽出日圆的策略，中长线看来仍有利可图，但短线而言受困的机会则极高。

各大小投资者自去年11月开始之所以会认为沽日圆是有赢无输的策略，原因主要与市场相信美国已默许日本央行可以人为地推低日圆汇价，大量散户投资者这数个月来亦已因为采取沽出日圆的策略而取得丰厚的回报，而且自前周日本央行推出积极的QE措施后，更使不少原来不打算沽出日圆的投资者也按捺不住入市沽了。但市场上的大投机者却选择减持短仓，令市场上的日圆短仓出现由强者手中转移至弱者手中的不利情况；再加上上周五美国财政部意外地发表报告向日圆弱势施压，相信美国对日圆弱势的容忍度已到极限，故美元兑日圆上周四已升至99.94高位，极接近100心理关口后，正式表态不再默许日本可以继续人为地推低日圆汇价！故日圆的短线走势预料会因此出现较大的回吐压力。

有胆识的投资者若短期内采取候低买入日圆的策略，应该更有利可图。上周五美元兑日圆以大阴烛不利形态低收，估计稍后将进一步下试至10天SMA支持以下，并考验自去年11月开始的上升浪23.6%调整目标，即95关键支持。 (4月13日)

环球资金债转债 /习广思

恒指要扭转现今争持局面，政策及数据必须转趋明朗，包括工业PMI是否回稳上升、房地产销售情况、基建投资持续及开始复工、消费指标出现好转等等，而这些都可能要等到年中才会出现，其中涉及的三个可能性，不外乎数据造好续升、数据呆滞待救、数据恶化不救不可，后两者都会迫使中国出手刺激的憧憬，即是所谓催化剂。其次，当然是资金重新流入，出现配合大成交上升兼突破阻力。这些短期出现机会不大，3月两会的观察期可能需时一季，亦即是要等到第三季初，眼前局面才可逐步扭转，投资者要有耐性。港股反弹三日后，昨日全面回软，加上中国内地A股及亚太股市缺乏方向，市况转趋淡静。恒指反弹乏力，全日低波幅上落，收报22,089点，下跌12点。成交额进一步减至498亿港元，沽空比率9.8%，盈富基金 继续是空军目标。

恒指20天线形成上升阻力，周二至周四连弹三日后，再无力反弹，客观因素并未带来乐观预期，政策叫人无所适从，资金外流炒作欠力度，换个术语叫欠缺催化剂。其次，恒指虽反弹，但大市升势并不全面，亦以落后弱股为主，意味着现时有反弹而未有升势。香港电讯 股价见新高，大股东小超人即套现近13亿港元，属于他在上市时以私人名义认购的一批股份。大股东抽水近期常见，较值得注要的是接货者众，部分是基金投资者，逢低吸纳高息股可继续看好，昨日市况淡静，但领汇 、置富 股价见新高，香港地产股逆市企稳，绩优股九仓 及四叔回购的恒地 仍可看好。

看淡的投资者逐个转軚，继债王格罗斯后，大摩经济师Vincent Reinhar将美国今年经济预测上调至3%，去年12月他预测是0.8%。看淡的投资者转軚令投资者看见增长前景，潜台词即是投资世界将继续冒险，追逐高风险资产，在低回报世界里，努力赚取多一点回报，赚不到价升，也要赚到息。然而，过去市场曾估计，第一个被打破的安全资产是美国国债，但如今看来，黄金的安全资产位置更高危。周四提及老索讲金，看淡黄金的理由是，投资者逐个开始沽货。话音刚落，高盛年初已开始叫人沽金，周四再发表报告，建议客户要提早一步沽金，因为金价再升机会微，除非美国经济急速恶化，通胀或会上升，但要等上好几年。