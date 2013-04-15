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货币新闻 | 2013年 4月 15日 星期一 10:16 BJT

全球金市：现货金扭转稍早涨势下挫逾1%

路透新加坡4月15日 - 金价周一逆转稍早涨势，下跌逾1%，此前美国期金下挫，因担心央行出售黄金且全球上市交易基金(ETF)抛压沉重。

现货金一度触及1,495.16美元的盘中高点，之后回落，0159 GMT跌至1,453.61美元，下跌24.74美元。美国期金 续跌，重挫逾3%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 程琳)
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