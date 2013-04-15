全球金市：现货金扭转稍早涨势下挫逾1%

韩国金融市场：韩元早盘受抑于朝鲜紧张局势升级，韩股则反弹
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
路透新加坡4月15日 - 金价周一逆转稍早涨势，下跌逾1%，此前美国期金下挫，因担心央行出售黄金且全球上市交易基金(ETF)抛压沉重。
现货金一度触及1,495.16美元的盘中高点，之后回落，0159 GMT跌至1,453.61美元，下跌24.74美元。美国期金 续跌，重挫逾3%。(完)
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路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
路透台北4月12日 - 台币兑美元周三早盘交投偏淡，游走平盘至小升。汇银人士表示，韩元先走贬后回到平盘附近，因北亚区域紧张情势略有升高，资金进场相对避险的货币如美元、日圆，并观望美国财政部的汇率报告结果。
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