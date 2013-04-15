《汇市简讯》澳元在国内房屋市场融资数据公布后小幅上涨

韩国金融市场：韩元早盘受抑于朝鲜紧张局势升级，韩股则反弹
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
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* 澳元/美元涨至1.0523美元，此前公布的澳洲房屋融资数据好于预期
* 从澳洲央行政策角度看，澳洲房屋融资情况改善将令市场感到鼓舞
* 澳洲央行密切关注国内非矿业领域的经济成长，楼市是关键
* 中国数据公布在即。(完)
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路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
路透台北4月12日 - 台币兑美元周三早盘交投偏淡，游走平盘至小升。汇银人士表示，韩元先走贬后回到平盘附近，因北亚区域紧张情势略有升高，资金进场相对避险的货币如美元、日圆，并观望美国财政部的汇率报告结果。
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