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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 09:57 BJT

《汇市简讯》澳元在国内房屋市场融资数据公布后小幅上涨

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* 澳元/美元涨至1.0523美元，此前公布的澳洲房屋融资数据好于预期

* 从澳洲央行政策角度看，澳洲房屋融资情况改善将令市场感到鼓舞

* 澳洲央行密切关注国内非矿业领域的经济成长，楼市是关键

* 中国数据公布在即。(完)

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