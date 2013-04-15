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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 10:06 BJT

台湾债市动态：五年券殖利率小跌，美数据偏弱令经济增长埋隐忧

路透台北4月15日 - 台湾五年券102/2殖利率周一盘初小幅下跌。美国上周的零售销售数据不如预期，美国经济成长埋下隐忧，美债殖利率大跌之外，也带动台债殖利率盘初走低，惟未脱区间。

以下为交易员观察市场的最新动态：

* 本周消息面偏向清淡，估计五年和10年券仍然在区间盘整的机会较大。估计五年券在0.95-1.0%之间，10年券在1.25-1.30%。

* 近期总经数据表现偏弱，略微有利台债。惟台债殖利率逢低即见解套卖压出笼，殖利率大幅走低不易。

* 短线观察重点仍在20年长券102/3增额公债 标售结果。该券将在下周二标售。

　　　

以下为最新相关报导链接：

*《综述》美国3月零售销售显示经济动能减弱，或因增税影响

*《市场聚焦》中国经济弱复苏进入脆弱时刻

*《中国经济分析》人民币投机客扭曲贸易数据，令资本账改革更为复杂

*《全球汇率焦点》美财政部汇率报告对日本提出警告，未给中国贴汇率操纵标签

* 欧洲金融：欧盟金融监管机构认为塞浦路斯问题扩散的机率极低

*《一周经济焦点》欧洲增长落后，将成为G20财长会议焦点

以下为预测今日殖利率交易区间：

* 102/2 为0.96%-0.98%。

本地时间9:54最新报价： 　　* 102/2殖利率跌0.45基点，报0.9705%。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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