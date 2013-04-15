台湾债市动态：五年券殖利率小跌，美数据偏弱令经济增长埋隐忧

标题新闻：沙特阿美5月将向至少三个亚洲买家按合同量全额供应原油，与4月持稳--消息人士
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路透台北4月15日 - 台湾五年券102/2殖利率周一盘初小幅下跌。美国上周的零售销售数据不如预期，美国经济成长埋下隐忧，美债殖利率大跌之外，也带动台债殖利率盘初走低，惟未脱区间。
以下为交易员观察市场的最新动态：
* 本周消息面偏向清淡，估计五年和10年券仍然在区间盘整的机会较大。估计五年券在0.95-1.0%之间，10年券在1.25-1.30%。
* 近期总经数据表现偏弱，略微有利台债。惟台债殖利率逢低即见解套卖压出笼，殖利率大幅走低不易。
* 短线观察重点仍在20年长券102/3增额公债 标售结果。该券将在下周二标售。
以下为最新相关报导链接：
*《综述》美国3月零售销售显示经济动能减弱，或因增税影响
*《市场聚焦》中国经济弱复苏进入脆弱时刻
*《中国经济分析》人民币投机客扭曲贸易数据，令资本账改革更为复杂
*《全球汇率焦点》美财政部汇率报告对日本提出警告，未给中国贴汇率操纵标签
* 欧洲金融：欧盟金融监管机构认为塞浦路斯问题扩散的机率极低
*《一周经济焦点》欧洲增长落后，将成为G20财长会议焦点
以下为预测今日殖利率交易区间：
* 102/2 为0.96%-0.98%。
本地时间9:54最新报价： * 102/2殖利率跌0.45基点，报0.9705%。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但由于需求前景稳健，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。 0200GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.1%至每吨5,763美元，周二盘中曾一度跌至两周低点每吨5,710美元。 上海期交所期铜 持平报每吨46,840元人民币(6,799美元)。上海期锌 和期镍 仍承压，但跌幅分别收窄至0.9%和2.5%。 朝鲜(北韩)国家媒体周二警告称，若美国显露任何侵略意图，将对其 进行核打击；与此同时美国海军一支打击群正开赴西太平洋海域--美国总 统特朗普称之为“无敌舰队”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，美国联邦储备理事会( 美联储)今年应该升息三到四次，并在2017年底开始缩减联储庞大的资产 负债表。 中国3月工业生产者出厂价格指数(PPI) 同比上涨7.6%， 与路透调查预估中
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)