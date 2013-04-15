港报财经评论：熊证囤积，打心理战--经济日报4月13日

熊证囤积，打心理战 /林瑞芬 经新华社连发文章讨论IPO问题，中国内地愈来愈似重启IPO之门，A股受压，港股弱势。恒指昨收报22,089，跌12点；国指收报10,655，跌52点，大市成交额仅498.8亿港元。不是甚么军事研究专家，只是用常人心理推测，北韩犹如恶人，日日在门前叫嚣话要打交，但谂深一层，日本当年偷袭珍珠港，一夜成名，真的想打，就要出其不意。北韩如此高调，打得成仗的机会恐怕只是一半半，望有人注意，有和事老出来打圆场。如果看淡的投资者一而再，再而三以北韩就快打仗而大手质低港股，逆向思维论，反视为低吸良机。问题是看淡的投资者又会几时发功？技术上，恒指受制一浪低于一浪走势，22,300暂为短线阻力关键，顺弱势，若22,000又遇看淡的投资者闯关，考验21,500-21,600，中期关键250天线前望完成自2月始的中期调整浪。然而，中期弱势明显下，从牛熊证今周部署启示，散户落重注于22,300-22,399熊证，意有所图等下跌，但如意算盘打不打得响都未敢肯定，先杀熊而诱发的即市技术反弹也不能抹煞。此批熊证囤积，增加对短线势预测的难度。

今年2月以来港股调整，仍有股份被减仓呈大跌。借首季全球个人电脑销售差的消息，加上花旗践踏多一脚，下调其评级建议至沽售，目标价6.50港元，今周联想 为不幸者，现价6.66港元，本周累计下跌9.4%，由3月高位近9.0港元更累跌26%。技术上，6.0-6.2港元为关键大位，对联想去年度业绩曾有所分析，事实上，去年其个人电脑销售胜于全球企业营销能力，二来，集团不是单向PC电脑，还有手机产品在中国内地发展。从联想股价轻易急挫，同时也带出一个投资教训，所谓花无百日红。此类电脑、或手机相关产品股份，应对的是市场潮流，易变，令盈利及股价呈大波动，故普通散户若跟不上，跟不足潮流，对相关股份的投入参与不宜太勇。

前日大摩首唱淡舜宇光学 及瑞声科技 ，指不宜当耳边风不是无因，RSI呈顶背驰，后市启示纵有上升空间也恐不多。反之，一旦潮流逆转，呈大手套利回吐潮，风险空间比上升空间更大，散户就要加强戒备意识，考量值博。说穿了，投资预测，都是一门计算学问，考量值博率，在方方面面考虑何水平值博，上升潜在空间较下跌风险空间显多时，做一个逆目前淡势思维而上车低捞，或未尝不是成功投资；相反，下跌风险空间大大高于上升潜在空间时，做一个逆目前强势思维而逐步套利，也未尝不是成功投资。

电力股季绩可寄厚望 /余少文

国企指数结束四连升走势，担心国企指数营造头肩顶形态，国指调整或未结束，至于中资股稍后公布今年首季业绩，去年受惠煤价下跌的电力股，预期今年首季仍能强劲增长，但全年升幅将会放缓至双位数。中国内地股市昨日反覆下跌，国企指数亦先升后跌，全日跌52点或0.5%，收10,655点，成交额缩减至一个多月以来最少的96亿港元，只有三分之一主板H股逆市上升；红筹指数则跌16点或0.4%，收4,319点，成交额不足50亿港元。中资股以电力股表现最好，因为华润电力 和华电国际 股价都创一年高位，不同的是，润电收市录得升幅，收报24.2港元；华电则录得跌幅，收报3.95港元。润电跑赢大市，或是由于标普把其展望由负面上调至稳定，瑞信上调润电目标价至28港元及维持优于大市的投资评级，是大市值股中较好的股份。

虽然润电去年盈利增长只有68%，不及其他三只火电股华能国电 、大唐发电 和华电国际的以倍计盈利增幅，实际其过去数年业绩整体表现都好过其他三只电力股，难怪获得不少大行垂青。展望今年业绩，中国内地经济虽是弱复苏，但煤炭价格首季未见上涨，反而高华证券预期煤价第二季会下跌，下半年才有小幅反弹，全年煤价会跌10%至每吨635元人民币，并预测明年煤价跟今年持平，因为中国计划到2015年把煤炭消费比重由2010年的68%降至65%，会对煤炭需求前景带来负面影响。即使不用启动煤电联动，电力股也可受惠煤价平稳下跌。润电没有季度业绩披露，但彭博预料其今年上半年盈利可达43亿港元，同比增长41%，惟下半年增长可能放缓，甚至乎跟去年下半年持平。

至于华能、大唐和华电，经过去年盈利以倍计增长后，今年首季亦可望维持强劲增长，因为该三只电力股去年首季业绩刚由谷底反弹，盈利基数仍低，以彭博预测数字作比较，华能首季增长会最少，只升45%，但大唐和华电增长可达两倍以上。但展望全年业绩，因应第二季盈利开始回升，故在可比基数扩大下，电力股全年盈利增长肯定会放缓，放缓至双位数。如按彭博预测数字比较，润电今年盈利增速料回落至25%，华能和华电料增长60%和70%以上，最差升幅会是大唐的9%左右，所以预料大唐股价今年表现会不及其他三只电力股，若然炒作月底公布的首季业绩，华电最有吸引力，因为首季以至全年都有高增长，是电力股首选。