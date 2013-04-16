《交易视点》中国利率债收益率下行后渐趋谨慎--中信证券

路透北京4月16日 - 中国中信证券最新发布的利率市场周报认为，本周将公布的经济数据可能低于市场预期，有望继续支撑行情。然而，二季度呈现趋势性下滑的概率较小，利率产品收益率大幅走低条件尚不具备，过度看多此轮行情存在一定的风险。

因此，目前利率产品收益率水平的保护相对有限，不建议交易型机构追涨中长期利率产品，仓位较重的交易型机构可逐步对中长期利率产品获利了结，适当降低仓位。

而对配置型机构而言，当前收益率大幅上扬的概率较为有限，可继续关注金融债的配置价值。

**货币条件较为宽松**

3月份社会融资总规模达到了2.54万亿，货币条件较为宽松，然而，货币条件和实体经济的背离较为明显。

货币条件和实体经济之间可能存在滞后效应，如果未来几个月货币条件仍维持目前的宽松程度，经济增长有望呈现逐步回升的态势。

4月份后需要关注的是，国五条的实施和银监会关于规范商业银行理财业务投资运作的8号文出台将在多大程度上影响社会融资总规模的扩张。

**通胀压力明显缓解**

3月份CPI同比下降至2.1%，与我们的预测值基本一致。环比来看，季调后3月份CPI环比折年率均值在-2%左右，大幅低于1-2月份3.8%左右的环比值，通胀的压力大幅缓解。

4月份CPI同比将继续维持在2.1%左右，二季度CPI同比均值在2.3%附近运行。

下半年通胀回升的幅度依赖于经济增长的回升状况，CPI同比缓慢上行仍是一个基准预测。

**市场研判和投资策略**

我们在上期报告中提到，短期内利多债券市场的有利因素仍然较多，主要表现在通胀大幅下行、增长弱于预期、海外经济增长出现波折等。

前期市场对经济过度乐观，对通胀和流动性过度悲观，近期市场走强也是对这些预期的修正。市场正在消化这些超预期的过程中，因此短期内市场仍有望保持强势。本周公布的经济数据可能低于市场预期，有望继续支撑行情。

然而，从中期来看，考虑到当前货币条件仍然较为宽松，经济复苏步伐只是受阻，二季度呈现趋势性下滑的概率较小，利率产品收益率大幅走低的条件尚不具备，过度看多此轮行情存在一定的风险。我们仍维持今年10年国债收益率的波动区间在3.4-3.7%附近的判断。

具体到现券策略方面，虽然经济复苏强度偏弱，但整体上仍处于复苏的通道上，10年国债收益率距离我们预测区间的下限已不远。

我们认为，目前利率产品收益率水平的保护相对有限，不建议交易型机构追涨中长期利率产品，仓位较重的交易型机构可逐步对中长期利率产品获利了结，适当降低仓位。

而对配置型机构而言，当前收益率大幅上扬的概率较为有限，可继续关注金融债的配置价值。(完)