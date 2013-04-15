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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 10:33 BJT

台湾汇市：台币早盘略显观望，中国GDP略低于预期

路透台北4月15日 - 台币兑美元 周一早盘偏向观望，暂无明显交易方向，进出口商交投并不热络，令盘面交投略显冷清。交易员料今日主交投区暂看在29.910-29.960。

中国国家统计局稍早公布一季度国内生产总值（GDP）同比增长7.7%，略低于路透调查预估中值8%；环比增速为1.6%。 交易员表示，表现略微不如预期，公布后恐令亚币略走贬，不过尚须观察整体国际局势的变化。

汇银人士指出，由于国际间缺乏新消息释出，日韩货币今日早盘走势略显走稳，而市场观察人民币 续创汇改以来新高对其他亚币的影响，令台币早盘交投略微趋升，但在中国GDP公布后使台币早盘升幅略收敛，受限于国际局势仍有变数，目前盘间观望气氛略胜一筹。

台币早盘实际成交区间较上日略微偏升，集中交投区间落在29.923-29.959，上日在29.940-29.950间；上日央行作价收于29.995。

交易员观察市场最新动态：

* 短线韩元 略有反弹引领台币走稳趋升

* 人民币续创汇改以来新高令短线台币难贬破30

* 台股 早盘在平盘附近游走，在中国GDP公布后跌势略扩大

* 外资动作相当冷清，进出口商偏向观望

* 早盘交易量能略显清淡，开盘50分钟成交约0.50亿美元

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.910-29.960

最新相关报导链接：

* 中国数据：一季度GDP同比增长7.7%，投资增长20.9%--国家统计局

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环球汇市新闻请见

环球经济新闻请见 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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