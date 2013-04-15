《即时观点6》中国一季度GDP增7.7%低于预期，政策考量重在转型升级

路透北京4月15日 - 中国国家统计局周一公布数据显示，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，低于路透调查预估中值8%；环比增速为1.6%。但多数分析师并不认为政府会因经济增速过低而出台“稳增长”的刺激政策；相反，会在转型升级和制度改革等长效机制方面有更多考量。

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主要数据:

--中国2013年一季度GDP同比增长7.7%（路透调查预估中值为增长8%）

--中国2013年一季度GDP环比增长1.6%

--中国3月社会消费品零售总额同比增长12.6%(路透调查中值为12.5%)

--中国3月规模以上工业增加值同比增长8.9%(路透调查中值为10%)

--中国1-3月固定资产投资同比增长20.9%(路透调查中值为21.3%)

--中国3月规模以上工业增加值环比增长0.66%

--中国一季度工业同比增长9.5%，零售销售增长12.4%

--中国3月投资环比增长1.59%，零售销售环比增长1.23%

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以下为市场人士的评论:

--交通银行金融研究中心高级宏观分析师 唐建伟：

GDP低于我们以及市场的预期，原因主要还是需求较弱，三驾马车中除了出口略好一些，投资尤其消费都偏弱，这表明经济内生的动力没有完全恢复，拉低了一季度增速。

原来对全年GDP预估为较去年略有回升，主要是基于需求会略好于去年，政策支撑力度也会略强。目前坚持此前的判断，预计二、三季度需求回升力度会略强一些，随着中央和地方政府换届的完成，二季度投资力度可能略高于一季度。

二、三季度GDP增速会比一季度略高一些，有所回升。但7.7%的增速也再次提醒我们，目前经济要关注的不是稳增长，而是如何提升增长的可持续性。这归根结底还是要靠改革，释放全要素的生产力，经济不断的下行将倒逼改革政策的出台和力度。

--第一创业证券研究所所长 王皓宇：

一季度GDP同比增速比较低，在我们的预期之内。尽管出口超预期，但其权重较小，主要还得看投资和消费。分析下来，原因有以下几点：

一. 消费增长继续不如预期，仍在九年以来比较差的水平，消费占GDP的权重在45%以上，疲软表现影响GDP回升。二. GDP的另一个大头--投资也不如预期，国五条令房地产投资有调控压力，3月房地产投资同比增长17.59%，比2月下跌了5%以上；加之去年8月前后批的基建项目开工高峰也过去了，新增投资力量没那么大，此外银监会对地方政府融资平台的管理对投资也有一定的影响。

政府在例行节约，消费之后也不会太好。当前地方政府对国五条的执行力度并不坚决，可能导致4月房价同比数据仍较高，进而令房地产调控的压力进一步加大。房地产投资因此受影响的部分，政府可能会上一些大项目弥补一下。不过总体来看，投资未来仍会在当前水平窄幅波动。

预计未来一段时间，经济都不会太好，会是比较弱的复苏，GDP或运行在7.5%-7.8%区间。我们预计，CPI今年年低于预期的概率大，碍于房价的压力，货币政策也不敢放松，当前的就业也仍然良好，预计决策层将保持当前的政策力度，不会放松，让经济自行调整。

无论是基本面，还是资金面，对债市的支持力度都很大，我们看多债市，股市则相对不会那么好。

--安信证券高级宏观分析师 尤宏业：

3月比去年四季度的情况还略弱，可能有库存调整的影响。也可以看出基建投资的复苏会比预期晚一些，力度也会比预期弱一些。整体来看经济处于底部调整的“箱体震荡”期，难有大幅上升，继续向下的可能性也不大。短周期会有向上的力量，比如房地产、出口、耐用消费品，汽车等。但中周期是向下的，比如持续产能过剩格局带来的压力。

中央的看法是讲长期不讲短期，因此政策的调子预计不会因为经济增速放缓而调整。

虽然3月央行数据显示流动性宽裕，但实际上经济弱、流动性宽松的局面也是正常的。而且流动性对总量经济而言，不一定都会有提振。

改革效果不在当下，至少要几年时间才能体现。现在更像90年代的结构性改革，当时的经验就显示，货币刺激不一定能够有效反应在企业层面。

--民生证券宏观经济分析师 郝大明：

GDP增速基本符合预期，3月投资和工业增加值同比低于预期。最终需求(消费和出口)制约增强，根据发电量预测的轻工业增加值增速偏低。

二季度宏观调控向稳增长倾斜，经济将温和向上。维持2013年经济温和复苏、全年增长8.0%左右、四个季度GDP同比增速逐季提高的判断。

--荷兰国际集团(ING)驻新加坡亚洲经济研究主管 TIM CONDON：

这数据或可说明为何第一季有如此多流动性支撑。

工业生产意外疲弱，这是GDP疲弱的原因。从这一点来看，对于GDP的预估料降下修，我们肯定也会重新检视自己的评估。

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：

一季度数据低于预期，主要是3月出现异常。3月以工业生产为代表的生产活动明显低于1-2月，而投资下降跟房地产投资回落有关。

目前面临两大变数，一是房地产调控对房地产销售和投资的影响，现在各地执行细节不是很明了，使得房地产销售投资具有不确定性，二是禽流感可能对第一产业和第三产业的影响。

全年GDP增速我们原本预计在8.2%左右，从目前情况下，更大概率落在跟去年持平的水平。

--中信建投证券研究发展部副总裁 胡艳妮：

整体而言数据都在预期之内，最近市场的预期都降下来了，预计上半年整体经济表现还是会比较温和。我们此前对一季度GDP的预期是7.8%，数据基本正常。

3月工业增加值增速没有到9%，略微偏低，与整体需求依然不旺有关，经济动力还是不足。零售销售方面现在还处于缓慢回升态势，不是太强劲，但也差不到哪儿去，今年全年零售销售增幅预计会在12.5%-13.5%之间。

从3月一系列数据看，政策方面的变化不会太大，至少不会收紧，但宽松也不太可能，一宽松就会有通胀预期。央行估计会通过公开市场操作进行微调。

--国泰君安证券研究所宏观分析师 薛鹤翔：

一季度GDP等主要经济数据低于预期，表明经济复苏弱于预期。原因主要有：经济需求依然较弱，导致库存回补力度弱，中上游产业景气度弱；另外是3月份拖累因素，如中国政府反腐败力度强、禽流感疫情等对国内消费的冲击；从一季度的融资不错的情况看，预计二季度的GDP和工业相关数据会有所回升。

--海通证券研究所首席宏观债券研究员 姜超：

7.7%的增速低于我们以及市场的8%预期，形成鲜明反差的是，货币余额达到100万亿元，M2与GDP比值达到200%，过去靠货币扩张来推动经济增长的效果目前来看是越来越差。因此从这一点来说，未来应该是约束货币扩张，降低通胀和金融风险，接受较低的增速，换取较高的质量。

经济增长二季度可能还是比较稳定，但很难超预期。总体来看，目前经济增长瓶颈越来越大，对增长不能期待更高，应该是换一个角度，经济增速低一些而结构更加合理，可能是更好的事情。

--华创证券研究所副所长 华中炜：

一季度经济增速低于预期。目前经济看来波动比较频繁的情况，忽冷忽热，这是历史上少见。总体上看还在一个07年以来的整体产能过剩背景下的需求不足通道中，目前还没有走出来，我们很多看到数据都与此有关，包括制造业投资在下滑，基础设施投资不是遍地开花，很多项目要考虑投资和收益比，还有出口不旺，这就是与整体产能大释放有关，这种状况可能会延续一段时间。

我们看到好的地方是，无锡尚德的破产重组等，看出政府把产能的消化和产能过剩作为工作重点之一，经过一段时间调整后，中国经济的可持续发展才有可能，目前的波动是在大格局里的表现。

估计二季度的经济同比数据还是会高一点，但总体看还是在底部的徘徊的状态，大的格局还是在去产能的进展中，短期内的需求没有强烈回升的迹象。

政策不会针对短期经济波动有非常强的反应，而是针对转型升级和制度改革等长效机制方面有更多考量。

--浙商证券宏观经济分析师 郭磊：

数据明显低于预期，对市场来说应该是大跌眼镜的。首先是消费数据并未从2月低点真正起来，在乘用车等先期数据比较好的情况下，3月消费只有12.6%，证明耐用消费品消费并未形成趋势性回暖的力量。

其次是房地产投资，市场前期一直担心房地产投资周期的变盘，而3月新开工的大幅下滑验证了这一担忧。从环比看，工业数据弱于季节性，这一点也证实了仍旧偏弱的中游数据。

当然，也不能说中国经济就一片灰暗。从固定资产投资数据来看，制造业投资的环比应该尚可；而且我们知道3月是从下旬开始中游情况有所好转的，全月数据未必能完全反映趋势。一切还需再看。但短期内宏观面的重估将是事实。

一季度数据只反映过去。我们估计在补库存效应下，二季度会环比转好，尽管斜率不会太陡峭。在通胀偏低，经济数据不稳的情况下，货币政策仍将保持中性。

--上海证券宏观分析师 胡月晓：

还好，不算太弱，“中间高、两头低”是市场对今年经济增速的普遍认识。2013年一季度受当期环境问题冲击，经济活动受到不少压制。比如针对连续出现的空气污染现象，上海环保部门的应急减排预案是--要求燃煤电厂改用优质煤，石化、化工等行业严格控制生产装置开停车、检维修作业。因此，一季度经济增速或下降。同样，过去牺牲环境求增长的做法在未来将被大力扭转，经济快速反弹的可能性几乎不存在。在全球经济都将触底走稳情况下，中国经济未来走势亦将稳中略升。

经济弱复苏的格局不改变，我们原先还预计是7.5%，说明比我们想的要好一点。未来在投资拉动下将略有反弹，短期的经济增长动力还是看投资。

本届政府对经济发展界定是打造“升级版”经济，说明未来总需求扩张政策不会是重点。

未来不必太在意速度，要看政府是否能在“释放改革红利”的转型推进方面有进展，具体说来就是国企改革、资源管理体制（表现为要素价格改革）、利率市场化、投融资管理体制、民资开放等方面能否有实质进展。

**相关背景**

--中国国务院总理李克强日前表示，当前世界经济不确定、不稳定因素增多，虽然现在中国经济形势总体看是稳定的，但又相当复杂，经济增长的基础并不十分牢固；要提高宏观经济走势预见性，在站稳脚跟的基础上要着眼升级，打造中国经济“升级版”，依靠制度来增强经济发展后劲。

--统计局已于上周公布3月通胀数据，其中3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.1%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.9%；其中食品价格同比上涨2.7%，远低于2月的同比涨幅6%，是拉动当月CPI回落的主要力量。

--世界银行下调对东亚发展中经济体2013年经济增长预测，从7.9%下调至7.8%，把对中国2013年经济增长预测下调0.1个百分点至8.3%。

--中国人民银行上周四公布数据显示，3月末广义货币供应量(M2)同比增长15.7%，高于路透调查中值14.6%；当月新增人民币贷款1.06万亿元，亦高于路透调查中值8,500亿元。