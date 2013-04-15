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货币新闻 | 2013年 4月 15日 星期一 10:32 BJT

重发-韩国经济：2013年经济增长率或达2.7-2.8%--企划财政部长官

(重发以跟上红条)

路透首尔4月15日 - 韩国企划财政部长官玄旿锡周一称，2013年经济增长率在刺激性政策作用下可能达到2.7%或2.8%。(完)
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