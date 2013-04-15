欧洲金融：欧盟每年因逃税损失1万亿欧元税收，议题将纳入5月峰会讨论

标题新闻：沙特阿美5月将向至少三个亚洲买家按合同量全额供应原油，与4月持稳--消息人士
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* 欧盟一年逃避税金额相当于西班牙经济产出
* 5月欧盟峰会将讨论此问题
* 奥地利面临在透明度上遵守欧盟规定的压力
* 瑞士及列支敦士登担心将成为下个目标
路透布鲁塞尔4月12日 - 欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)周五表示，逃税行为造成欧盟每年损失约1兆(万亿)欧元收入，他宣布欧盟领袖将在下个月峰会讨论此事。
上述税收损失金额相当于西班牙一年经济产值，远超过对希腊、爱尔兰、葡萄牙及塞浦路斯的纾困总额4,000亿欧元。
“我们必须抓紧政治面动力升高的机会，处理这个重大问题，”范龙佩在网路发表的声明中表示。
范龙佩的声明，加上5月22日峰会将纳入这项议题，将使奥地利面临更大压力，必须在分享银行存户资料方面与欧盟其他国家一致。
在欧盟27个成员国之中，奥地利是唯一不愿同意加入欧盟存户资料自动交流规定的国家，奥地利财长希望维护银行保密性的长久历史。
欧盟官员表示，若所有欧盟国家加入欧盟储蓄指令，将有助打击逃税。欧盟储蓄指令是要求分享存户资料的法案。
卢森堡本周宣布，愿意从2015年1月起加入规定，使得奥地利成为唯一尚未加入的欧盟国家。
这个情势转变已经引起瑞士及列支敦士登提高警觉。
瑞士银行家协会周三表示，不认为瑞士需要考虑资料自动交流机制，因为瑞士并非欧盟成员国。(完)
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路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但由于需求前景稳健，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。 0200GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.1%至每吨5,763美元，周二盘中曾一度跌至两周低点每吨5,710美元。 上海期交所期铜 持平报每吨46,840元人民币(6,799美元)。上海期锌 和期镍 仍承压，但跌幅分别收窄至0.9%和2.5%。 朝鲜(北韩)国家媒体周二警告称，若美国显露任何侵略意图，将对其 进行核打击；与此同时美国海军一支打击群正开赴西太平洋海域--美国总 统特朗普称之为“无敌舰队”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，美国联邦储备理事会( 美联储)今年应该升息三到四次，并在2017年底开始缩减联储庞大的资产 负债表。 中国3月工业生产者出厂价格指数(PPI) 同比上涨7.6%， 与路透调查预估中
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)