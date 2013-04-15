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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 10:30 BJT

中国新债: 国电集团周二将发行60亿元超短期融资券，期限九个月

路透上海4月15日 - 中国国电集团公司周一公告称，将于周二(16日)在银行间债市簿记建档发行今年第三
期超短期融资券，金额60亿元人民币，期限九个月(270天)。
    
    具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
             (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
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  国电集团     300       60      9   4/16簿记建档    上海银行    AAA        4/17       4/18
                                                     浙商银行
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  国电集团为中国五大发电集团之一，旗下有上市公司国电电力 。(完)

  参看详情，可点选上海清算所网站(here)

 (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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