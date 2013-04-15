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货币新闻 | 2013年 4月 15日 星期一 11:02 BJT

中国经济：发达国家量化宽松加码增添新兴国家出口难度--国家统计局

路透北京4月15日 - 中国国家统计局新闻发言人盛来运周一表示，中国一季度经济增速小幅回落主要是国际形势复杂多变以及国内主动调控的结果。世界主要经济体量化宽松不断加大，给新兴国家的出口带来不利影响。

不过，他在新闻会上并称，今后一段时期中国经济基本面保持稳定较快增长有较多有利条件，中国工业化、城镇化等进程还会释放经济增长动力，因而对全年完成7.5%GDP增长目标持乐观预期。

“一季度世界经济仍处在深度调整中，复苏比较缓慢。特别是一些发达国家相继采取量化宽松的货币政策，且力度不断加大，对发展中国家的币值升值产生了一定的压力，也增加了出口难度，”他指出。

另外，盛来运并表示，中国一季度GDP增长中有4.3%是由最终消费贡献，中国将采取更多措施鼓励消费。同期，GDP增长中资本形成占2.3%，净出口占1.1%。

房地产方面,3月房地产投资销售仍在高位，但比1-2月有明显变化，显示调控效果初显.

中国国家统计局周一公布，一季度国内生产总值（GDP）同比增长7.7%，略低于路透调查预估中值8%；环比增速为1.6%。3月规模以上工业增加值同比增长8.9%，社会消费品零售总额同比增长12.6%，整个一季度来看，工业和零售销售分别增长9.5%和12.4%；固定资产投资同比增长20.9% （完） (发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯)
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