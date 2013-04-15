中国经济：发达国家量化宽松加码增添新兴国家出口难度--国家统计局

标题新闻：沙特阿美5月将向至少三个亚洲买家按合同量全额供应原油，与4月持稳--消息人士
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路透北京4月15日 - 中国国家统计局新闻发言人盛来运周一表示，中国一季度经济增速小幅回落主要是国际形势复杂多变以及国内主动调控的结果。世界主要经济体量化宽松不断加大，给新兴国家的出口带来不利影响。
不过，他在新闻会上并称，今后一段时期中国经济基本面保持稳定较快增长有较多有利条件，中国工业化、城镇化等进程还会释放经济增长动力，因而对全年完成7.5%GDP增长目标持乐观预期。
“一季度世界经济仍处在深度调整中，复苏比较缓慢。特别是一些发达国家相继采取量化宽松的货币政策，且力度不断加大，对发展中国家的币值升值产生了一定的压力，也增加了出口难度，”他指出。
另外，盛来运并表示，中国一季度GDP增长中有4.3%是由最终消费贡献，中国将采取更多措施鼓励消费。同期，GDP增长中资本形成占2.3%，净出口占1.1%。
房地产方面,3月房地产投资销售仍在高位，但比1-2月有明显变化，显示调控效果初显.
中国国家统计局周一公布，一季度国内生产总值（GDP）同比增长7.7%，略低于路透调查预估中值8%；环比增速为1.6%。3月规模以上工业增加值同比增长8.9%，社会消费品零售总额同比增长12.6%，整个一季度来看，工业和零售销售分别增长9.5%和12.4%；固定资产投资同比增长20.9% （完） (发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯)
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路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但由于需求前景稳健，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。 0200GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.1%至每吨5,763美元，周二盘中曾一度跌至两周低点每吨5,710美元。 上海期交所期铜 持平报每吨46,840元人民币(6,799美元)。上海期锌 和期镍 仍承压，但跌幅分别收窄至0.9%和2.5%。 朝鲜(北韩)国家媒体周二警告称，若美国显露任何侵略意图，将对其 进行核打击；与此同时美国海军一支打击群正开赴西太平洋海域--美国总 统特朗普称之为“无敌舰队”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，美国联邦储备理事会( 美联储)今年应该升息三到四次，并在2017年底开始缩减联储庞大的资产 负债表。 中国3月工业生产者出厂价格指数(PPI) 同比上涨7.6%， 与路透调查预估中
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)