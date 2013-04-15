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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 10:36 BJT

《汇市简讯》由于中国数据不佳，欧元/澳元可能升至1.2550

0212GMT

* 中国GDP数据逊于预期

* 数据提早五分钟泄露，但对欧元/澳元非常正面

* 动量指标仍显示看多

* 移动平均线和波林格区间呈现中性，上档目标为区间阻力位暨波林格区间上端1.255/60

* 稍早的1.2445低点成为初步支撑位(完)

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