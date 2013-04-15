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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 10:49 BJT

香港个股：东方海外再次上调亚洲西行至欧洲航线运费，下月中生效

路透香港4月15日 - 香港主要货柜船及货柜码头营运商--东方海外(国际)有限公司 宣布，将上调欧亚航线(西行线)运费，每标准箱(TEU)一律加550美元，下5月15日起生效。

东方海外在其网页中称，所有由亚洲西行至欧洲航线的货运收费将上调，收费增加适用于远东(包括日本)、到北欧、地中海及黑海航线。

此前该公司已宣布欧亚航线(西行线)运费由今天起每TEU上调525美元，即该航线在约一个月运费合共加1,075美元。

东方海外周一早盘股价跌0.1%，报48.50港元，过去一个月跌逾一成。(完)

欲浏览细节,请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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