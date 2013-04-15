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货币新闻 | 2013年 4月 15日 星期一 17:16 BJT

表格：欧元区2月录得贸易顺差104亿欧元，上月为逆差47亿

欧元区 2012年2月 2013年2月 变化(%) 12年1月 13年1月 变化(%) 12年1-2月 13年1-2月 变化(%)

出口 150.2 148.6 -1% 139.2 146.4-r 5% 289.4 295.0 2%

进口 148.9 138.3 -7% 148.4-r 151.1-r 2%-r 297.3 289.3 -3%

贸易收支 1.3 10.4 -9.2-r -4.7-r -7.9 5.6

注:数据未经季节调整,r为修正值

浏览数据细节，请点选(here)

如欲参考原文报导，请点选 (编译 沈以文; 审校 田建华)
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