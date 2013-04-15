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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 10:55 BJT

《汇市简讯》欧元/美元测试小时图上支撑位1.3075/80

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* 欧元/美元承压，正测试小时图上1.3075/80支撑位

* 亚洲市场避险意愿强烈，美元和日圆全面上涨，此前中国经济数据逊于预期

* 欧元/美元若跌破1.3070，则下看周五低点1.3036。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 郑茵 审校 隋芬)
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