版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 11:02 BJT

台湾债市：RP利率大致持稳，资金宽裕令区间高点缓慢收敛

路透台北4月15日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)成交利率周一大致持稳。由于仍处于公司债发行空窗期，市场钱多券少状况不变，大型券商与票券商多以到期续作为主，利率则维持现有区间不变。

但也有券商趁到期将较高的利率微幅下调，客户则因认知目前市场资金泛滥，在续约时同意调整。使得公债与公司债RP区间高点缓步向低端收敛。

“相较于3月，本月较无紧缩因子，也比较有议价空间。”一证券商交易员说。

他认为，目前银行端资金相当充裕，有缺口很快就能找到。本月RP利率应有机会继续缓步向下。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.67-0.69%，同于上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.77-0.79%，亦与上日相同。

票券商的公债/公司债附买回利率则大致不变。大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.65%；一个月公司债RP利率交投区间则在0.70-0.71%，皆同于上日。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐