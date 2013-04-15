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货币新闻 | 2013年 4月 15日 星期一 11:18 BJT

中国能源：3月表观石油需求同比升3%，为七个月以来最弱

路透北京4月15日 - 路透根据官方初步数据得出的估算值显示，中国3月表观石油需求同比升3%，至约972万桶/日，为2012年8月以来最低。

此前炼厂减少原油加工量并提高燃料出口以缩减较高的燃料库存。(完) (编译 戴素萍 审校 李爽)
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