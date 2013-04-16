《中国债券市场每日交易备忘》--4月16日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多50亿元人民币三年期浮息债(一年定存基准)上午9：30-10：30招标，利差预测均值69b p 国开行至多50亿元五年期浮息债(一年定存基准)上午9：30-10：30招标，利差预测均值91bp 国开行至多50亿元七年期浮息债(一年定存基准)上午9：30-11：10招标，利差预测均值108bp 国开行至多50亿元10年期浮息债(一年定存基准)上午9：30-11：10招标，利差预测均值122bp 宁波银行 至多80亿元五/10年期固息金融债簿记建档(主体评级AA+)，中信证券主承 国电集团60亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，上海银行和浙商银行主承 交通建设20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，北京银行和中国银行主承 供销集团10亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和华夏银行主承 三江化工3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，中信银行主承 中航机电系统公司20亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，中信银行主承 中航国际控股6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，建设银行主承 申能集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和工商银行主承 中国新兴集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，北京银行主承 湖北恒信德龙实业3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，民生银行主承 攀钢钒钛 27亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA)，工商银行主承 内蒙古阜丰生物科技6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承 大全集团3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，工商银行主承 长江三峡集团50亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，农业银行和中信证券主承 浙江省杭州中小企业1.9亿元两年期集优票据簿记建档(债项评级AAA)，中信银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 中电投集团40亿元六个月期超短融011310002，票面利率3.72% 连云港港口集团10亿元一年期短融041351019，票面利率4.47% 申银万国证券25亿元三个月期短融071315001，票面利率3.57% 中电投集团38亿元一年期短融041361016，票面利率4.00% 山西经贸集团4亿元一年期短融041359022，票面利率4.88% 陕天然气 5亿元一年期短融041360020，票面利率4.28% 湖北洋丰股份3.8亿元一年期短融041351017，票面利率4.89% 广东省航运集团7亿元五年期中票1382162，票面利率5.62% 郑州中小企业1.9亿元三年期集优票据051302013，票面利率5.70% ============================================================================ 三、缴款： 通辽城投集团16亿元七年期固息债1380150，票面利率6.64% 广州番禹交通建设11亿元六年期固息债1380156，票面利率6.30% 中国五矿集团20亿元人民币六个月期超短融 沙钢集团淮钢特钢4亿元一年期短融 内蒙古博源控股集团7亿元一年期短融 天津城市基建投资集团44亿元五年期中票 伊泰B 25亿元五年期中票 太阳纸业 8亿元三年期中票 百联集团10亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中电投集团45亿元六个月期超短融011210006到期兑付，票面利率4.05% 国开行0.2亿元10年期固息金融债040205付息，票面利率3.50% 国开行199.8亿元10年期浮息（一年定存基准）金融债040206付息，基本利差1.30% 农业发展银行150亿元七年期浮息（一年定存基准）金融债080407付息，基本利差0.61% 财政部252.1亿元七年期固息国债090006付息，票面利率2.82% 港中旅集团10亿元五年期投资人选择权（3+2）固息债0982050付息，票面利率3.00% 国开行200亿元五年期固息金融债120217付息，票面利率4.11% 国开行200亿元五年期浮息（三个月SHIBOR基准）金融债120233付息，基本利差0.05% 泉州泉港石化工业区10亿元七年期固息债1280108付息，票面利率8.40% 中铝宁夏能源集团4亿元五年期中票1282103付息，票面利率6.06% 海航商业控股9亿元三年期中票1282104付息，票面利率7.80% 广州地铁总公司20亿元五年期中票1282105付息，票面利率4.92% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --美国财政部最新数据显示，今年2月中国净增持87亿美元美国国债；截止2013年2月末，中国持有的美国国 债为12,229亿美元，仍是美国国债的全球最大单一持有国。 --上海证券报引述中国金融期货交易所称，未来将尽快推出金融期货新产品，争夺国际定价权。具体的步骤 包括：一是重推国债期货；二是推出股指期权；三是推出第二指数期货合约，丰富股指期货产品线；四是积极 备战外汇期货。 国家统计局4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告 汇丰4/23公布4月汇丰制造业PMI初值 (3月为51.7) 国家统计局4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 (1-2月为17.2%) 汇丰4/30公布4月汇丰制造业PMI终值 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 曹巍浩/李宏薇；审校 丁淑琴/边竞)