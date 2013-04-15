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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 11:13 BJT

《汇市简讯》英镑/美元下跌，中国经济数据不佳推高美元并打压风险偏好

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* 疲弱的中国数据导致大宗商品价格下滑，风险意愿降低

* 美元走高，日圆空头回补仓位--非美元货币兑日圆下跌

* 英镑/美元下跌65个点，因美元走强

* 六个交易日以来底部不断抬高的趋势终结--动量指标显示触顶

* 近期美国数据疲弱，中国的GDP数据将压低海外市场的风险偏好(完)

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(编译 郑茵 审校 李爽)
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