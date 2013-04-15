版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 17:07 BJT

台湾债市：102/2期五年公债中，证券业买超7.5亿台币

路透台北4月15日 - 台湾柜台买卖中心周一公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/
2 交易资料如下：（单位：亿台币）

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       14.00        1900       -5.00
     票券业        0.00        2.50       -2.50
     证券业       33.50       26.00       +7.50
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐