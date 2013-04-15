欧洲金融：欧洲央行承诺保卫欧元将支撑德债收益率

路透伦敦4月12日 - 德国公债收益率(殖利率)接近欧洲央行承诺拯救欧元以来的最低水平。只要投资者还相信欧洲央行“不遗余力”的承诺，德国公债收益率可能就不会进一步下跌太多。

德国举债成本上周触及欧洲央行总裁德拉吉去年7月誓言保卫欧元以来最低，但分析师称，这次主要原因并不是欧元区可能瓦解，欧洲央行的承诺应该会支撑德债收益率。

分析师们这样说，是因为德拉吉讲话后又接着承诺会购买受困国家债券，大大降低了欧元解体的风险。

“去年7月德国公债收益率非常低的时候，是因为欧元面临实实在在的风险。”瑞士信贷利率策略师Thushka Maharaj表示。

“现在则是因为(欧元区)数据疲软，全球购债举措扩大，尤其是日本，以及监管规定转变提高担保品要求，使高质量资产的需求很高。”

在市场或经济压力很大时，投资者青睐拥有AAA评级且流动性较高的欧元区指标德国公债。

分析师称，美国经济复苏迟滞也支撑了德债需求。

10年期德国公债收益率 上周五触及7月24日来最低1.199%，因此前欧洲央行称准备采取行动重振经济增长，且日本央行宣布了新的大规模购债举措。

此举引发猜测，认为日本投资者将抛售本地债券，买入欧元区债券。

但10年期德债之后又弹离上周五触及的八个月低点，升到1.27%。

法国巴黎银行利率策略师Patrick Jacq并不认为10年期德债收益率将跌至或跌破去年7月创下的纪录低点1.126%。当时西班牙和意大利等高负债国的债券收益率都高到外界认为不可持续的水平，投资者寻求德债避险。

他表示：“在德债收益率下滑的同时，(二线国家)公债利差也在缩窄，意味着德债收益率跌势并不是受避险资金带动。所以认为10年期德债收益率会跌至去年或更低水平是没道理的。”

他建议，在德债收益率跌破1.30%时卖出德债，原因还在于到时候德债吸引力会小于其它相对安全的欧元区公债。

参阅意大利与西班牙债券收益率图表，请点击(link.reuters.com/ryv37t)

参阅德债收益率图表，请点击(link.reuters.com/zyv37t)

参阅欧元区核心国家债券收益率图表，请点击(link.reuters.com/faw37t)

**冷静氛围并不稳定**

部分分析师表示，金融市场上的相对冷静并不稳定，因为这种冷静是基于欧洲央行采取行动的承诺，如果投资者开始质疑央行的决心，市场人气就可能陡然改变。

如果是这样，德债收益率可能在避险资金推动下触及新低。

同时他们还称，最近欧元区内部利差缩窄的情况被放大。

因为这主要是缘于西班牙和意大利融资成本受欧洲央行因素支撑下滑，而非德债收益率上升，这表明投资者仍然是谨慎的。