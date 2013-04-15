版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 11:34 BJT

日本股市：日经指数早盘下跌，此前美国和中国公布疲弱数据

路透东京4月15日 - 日股日经指数周一早盘下跌，进一步自近五年高位回落，出口类股下跌，此前中国和美国公布疲弱经济数据，引发对全球经济前景的担忧。

“海外市场全面疲弱....有一些疲弱的经济数据。持续有一些获利了结卖盘。我并不会过于担心，”一驻东京的销售交易员表示。

该名交易员称，他预期下档风险有限，因散户可能会逢低买进。

　　日经指数 早盘下跌1.2%报13,321.82点，东证股价指数 跌0.9%报1,138.24点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐