《欧洲金融分析》塞浦路斯等国的银行业问题不是银行规模太大所引起

标题新闻：沙特阿美5月将向至少三个亚洲买家按合同量全额供应原油，与4月持稳--消息人士
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**不会再次被骗**
市场臆测斯洛文尼亚将是欧元区下一个得要援助的国家。
与塞浦路斯相比，斯洛文尼亚的银行体系不大--约为经济规模的1.4倍--且银行中外国存款人的存款金额根本微不足道。
但多为国营的斯洛文尼亚银行业却受不良贷款严重拖累，去年放款余额中不良贷款就达14.4%。
而和塞浦路斯一样，斯洛文尼亚也无力支应银行资本重组。
经济合作暨发展组织(OECD)本周表示，Nova Ljubljanska、Nova KBM 和Abanka Vipa 等银行不良贷款水准可能远大于此前预期，且资本需求可能“明显高得多”。这让斯洛文尼亚的压力升高。
如果斯洛文尼亚也需要援助，投资人将观察，欧洲说塞浦路斯纾困案是特例的说法是否当真。
如果采用塞浦路斯那样由大储户和银行优先债持有人承担损失的纾困，将导致危机扩散风险重燃，尤其是扩散到银行业规模庞大的国家。
“塞浦路斯已向许多人传递了强力讯息，”资产管理公司Altana Wealth创办人Lee Robinson称，“非欧洲人将自问，他们是否还会把钱放在那些金融业与GDP之比高得很危险的国家。”
“光说这种事不会再发生不够--因为‘被骗一次，算你狠。被骗两次，算我蠢。’”(完) (译文审校 隋芬/程琳)
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